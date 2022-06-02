Ve Nihayet! 3600 Ek Gösterge Tamamlandı, Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sunulacak. Milyonlarca memur ile memur emeklisini yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge çalışmaları tamamladı. Düzenleme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduktan sonra kamuoyu ile paylaşılacak. 3600 ek gösterge ile din görevlisi, öğretmen, hemşire ve polis olmak üzere 4 meslek grubu açısından emekli ikramiyeleri ile emekli maaşlarında artış sağlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sunulacak!

16 Şubat tarihinde ilk görüşme gerçekleştirilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in başkanlığında hükümet temsilcileri ile Memursen yetkilileri bir araya gelmişti. 3600 ek gösterge komisyonu 16 Mart tarihinde 2. kez toplandı. Memursen, bütün memurları kapsamasını talep etti. 2200 ile 3600 ve 3600 ile 4800 göstergeler arasında yeni kademeler getirilmesini kapsayan talep komisyona sunuldu. Son görüşmelerin sonrasında 3600 ek göstergede düzenlemeler yapıldı. Hazırlanan taslak çalışması ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

3600 Ek Gösterge İle İkramiye ve Emekli Maaşlarında %25 Artış Olacak

Din görevlisi, öğretmen, hemşire ve polis olmak üzere dört meslek grubu üzerinden gerçekleştirilen hesaplama işlemlerinde emekli ikramiyeleri ile emekli maaşlarında düzenleme ile beraber yüzde 25'e varan artış olacağı öngörüldü. Toplantıda ise düzenlemenin bu kapsamda hazine ve bütçe üzerindeki etkisinin nasıl olacağı ele alınacak.

Ek Gösterge Ne Demek?

Ek gösterge genel itibariyle devlet memurlarının çalışırken maaşlarını ve emekli olduklarını ikramı ile aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biridir. Ek gösterge rakamları unvan başta olmak üzere hizmet sınıfı ile derecelere göre farkları gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylıkları ve emekli ikramiyelerinde de rakamda yükselme meydana geliyor.