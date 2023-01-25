Altın fiyatlarında şaşırtan dönüş! Gram altın bu tarihte dibi görecek! İslam Memiş açıkladı, altını olanlar şok oldu

İslam Memiş açıkladı, altını olanlar şok oldu. Altın fiyatlarında şaşırtan dönüş! Gram altın bu tarihte dibi görecek! Altın, geçmişten günümüze yatırım maddesi olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle de altın alımları artmakta ve daha sonra da bu yatırım maddesi gerekli durumlarda bozdurularak kullanılmaktadır. Geleceğin doğru bir şekilde kurulması için belirli bir yatırım yapılması gerekmektedir. Bu doğrultuda da yapılacak yatırımların doğru seçilmesi önemlidir. Altın yatırımı yapan kişiler için önemli olan ekonomi haberleri incelenmesi sürekli olmaktadır.

Bu doğrultuda özellikle son zamanlarda gündemde olan altın fiyatlarındaki düşmeler herkesi mutsuz etmektedir. Özellikle altını bulunan ya da altın alacaklar için şok edici bir haber olan bu haber altınların önemini de azaltmaktadır. Fiyatlarındaki düşmeler sebebiyle de altın alımları durmaktadır.

Neticede bu fiyatların düşmesi, altınlara verilen önemi azaltmakta ve bu nedenle de altın alımları azalmaktadır. Altın yükselir mi sorusu ekonomist kişiler için de cevaplanması zor bir soru haline gelmektedir. Bu denli çelişkili bir durumda olan altın fiyatları altın alacak kişileri de çelişkide bırakıp mutsuz etmektedir. Neticede altın alımları azalmış ve altına verilen önem de oldukça azalmıştır. Sonuç olarak yatırım yapmak için seçilen bu altınlar özellikle son günlerde değer kaybederek düşüşe geçmiştir. Bu sayede yatırım yapmak için farklı yolları araştıran insanların bu arayışlarında da altın bulunmamaktadır.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TV100’deki köşesinden altında neler olacağına dair bomba gibi açıklamalar yaptı.

Kaleme aldığı yazısında altının ons fiyatında (xau/usd) bin 850 destek bin 950 direnç seviyeleri. Bulunduğu seviye bin 910 dolar. Gümüşün ons fiyatında (xag/usd) 21,80 destek 26,20 direnç seviyeleri. Bulunduğu seviye 23,40 dolar seviyesi." ifadelerine yer veren İslam Memiş altının olanlara bomba gibi açıklamalar yaptı. Öngörüsünün, 2023 yılına hızlı başlayan, dolar karşında iki haftadır yükselişine devam eden tüm enstrümanlarda aşağı yönlü bir düzeltme beklediğini söyleyen Altının Efendisi İslam Memiş, altın, gümüş, pariteler ve borsalarda aşağı yönlü düzeltmeler, dolar endeksinin (dxy) toparlanmasını desteklediğini kaydetti. Kısacası İslam Memiş, önümüzdeki günlerde altın fiyatlarında aşağı yönlü bir düşüş olacağını kaydetti.

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