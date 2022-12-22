VE NETLEŞTİ! 2023 Asgari Ücret brüt zammı açıklandı! işsizlik maaşı, kıdem ve ihbar tazminatı, rapor parası ne oldu?

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret bugün belli oluyor. Net 5 bin 500 lira olan net asgari ücretin ne kadar olacağı merakla bekleniyor. Türk-İş yeni asgari ücret için‘9 bin lira’ rakamını işaret etti. Ancak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işveren tarafını temsil eden TİSK teklifini kamuoyuna açıklamadı.

Yeni ücretin bugün duyurulacağını belirten Başkan Tayyip Erdoğan da dün akşam Beştepe’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’i kabul etti. Hem işçi hem işveren tarafını memnun edecek asgari ücret için yapılan görüşmede hem Türk-İş’in hem TİSK’in talep ve teklifleri masaya yatırıldı.

HERKESİ ETKİLEYECEK

Asgari ücret zammı hemen herkesi etkileyecek. Asgari ücretten yüksek kazananların maaşları şirketleri tarafından yeni asgari ücrete paralel olarak yeniden belirlenirken, brüt üzerinden maaş alanların vergileri azalacak. Ücret, maaş geliri elde eden bütün çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı artacak.

Yeni ücretle asgari ücretlilerin işsizlik maaşı, kıdem ve ihbar tazminatı, rapor parası, doğum yapmışlarsa iş göremezlik ödeneği artacak. İşsizlik maaşında en yüksek tutar da yeni asgari ücretle yükselecek. Yeni ücret stajyerlerin, intörnlerin, muhtarların gelirine yansıyacak. Yarı zamanlı çalışan annelere İŞKUR tarafından yapılan ödeme de asgari ücret üzerinden hesaplandığı için artacak. Bağ-Kur, isteğe bağlı sigorta ve Genel Sağlık sigortası primleri yükselecek. Borçlanma için ödenecek en yüksek ve en yüksek tutarlar da değişecek. Ayrıca sosyal destek ödemelerinden yararlanmak için belirlenen gelir sınırı yükselecek.

Ayrıca yeni asgari ücret EYT’lileri de özellikle 2 boyutuyla yakından ilgilendiriyor. Birincisi borçlanma ve ihya tutarına yapacağı etki bakımından biri de tazminatlara yansıması bakımından. Eksik primini tamamlamak için başvurusunu yeni yıla bırakan EYT’liler yeni asgari ücret üzerinden ödeme yapacak. Emeklilik nedeniyle işten ayrılan EYT’lilerin tazminatı da etkilenecek. Asgari ücret üzerinden tazminat alacakların eline geçecek para artacak.

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