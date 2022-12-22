Emekliye Cumhurbaşkanı destekli 100.000 TL nakit ödemesi, Ziraat Vakıf ve Halkbank verecek...

Emekli maaş hesabı üzerinden cumhurbaşkanlığı destekli nakit kredi kullanacak olan kişiler için limitler yükseltildi ve 100.000 TL'ye kadar kredi verileceği açıklandı. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularınızı gerçekleştirmeniz durumunda nakit kredi kullanabileceğiniz ve onay alabileceğiniz bir kampanyalar dahilinde ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanacak olan vatandaşların kredi işlemleri Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden yer verilmektedir.

Kamu bankaları olarak hizmet veren Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yapmış oldukları bu kampanyalarda özellikle kendi Bankası üzerinden emekli maaşı alan tüm vatandaşların ekonomik sıkıntı yaşamaları durumunda ve acil Para ihtiyacı olmaları durumunda kredi ödemesi gerçekleştirmektedir.

Emekli maaşı Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinde olan tüm vatandaşların kredi işlemleri gerçekleştirebilmeleri için banka şubelerine gitmeden hızlı bir şekilde kredileri hesaplarına yatırılarak hemen ödenmektedir. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek nakit kredi kullanabileceğiniz ve onay alabileceğiniz kampanyalara katılmak isteyen kişilerin banka kredi şartlarına uygun olmaları durumunda ihtiyaç kredisi ödemeleri 5 dakika içerisinde sonuç verilerek bankaların internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de vatandaşlara sunulacak.

Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden alıyorsanız başvuru yapmak için internet bankacılığı uygulamaları haricinde internet sitesi ve bankanın mobil uygulamaları üzerinden de bu kampanyaları katılarak 100.000 TL 24 ay vadeli nakit kredi kullanabilirsiniz. Emekli maaş hesapları üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar kamu bankaları haricinde bir bankadan emekli maaşını alıyorsa o bankanın maaş müşterisi olması durumunda Kredi ödemelerinden faydalanabilecekleri haberi verildi.