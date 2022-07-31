Emekli maaşı banka hesabınıza yatıyorsa bu haber size: Başvuru yapanlara 7 bin 500 TL ödeme hemen verilecek

Emekli maaş hesabına yatan vatandaşlara acil para ihtiyaçlarında 7500 TL ödeme alabilmektedir. Emekli maaşınız üzerinden yapacağınız başvurular sonrasında 7500 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşların 36 ay vadeli nakit kampanyalarına katılarak, işlemlerini gerçekleştireceğini söylemek isteriz. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapacağınız başvurularda aşağıdaki bankalar üzerinden hesabınızın olması durumunda internet bankacılığı ve mobil uygulamalarını kullanarak işlemlerinizi hemen yapabilirsiniz.

Nakit başvurusu yapacak olan vatandaşların banka şartlarına uygun olmaları ile birlikte kredi, o kullanabilmeleri için hemen işlemlerini yaparak, 36 ay vadeli olarak kredi imkanından faydalanacağını söylemek istiyoruz. Nakit kredi olarak verilecek bu kredilerde 7500 TL ödeme alacak olan emekli, daha önce kredi kullansa bile bu ödemeleri hesaplarına yatabilmektedir...

AKBANK: Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar başvurularını yaparak hızlı bir şekilde bankadan kredi kullanabiliyor. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak ihtiyaç kredisi imkanından faydalanarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara hızlı bir şekilde şartlara uygun olarak kredi imkanı sağlanıyor. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndererek de emekli maaş hesabınız üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Emekli maaşınızı banka üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmenize gerek kalmadan, Akbank Direkt uygulaması üzerinden işlem yapabileceksiniz.

DENİZBANK: 7500 TL nakit ödemesine başvuru yapacak olan emeklilerin banka üzerinden emekli maaş alması durumunda, işlemlerini gerçekleştirerek, 36 ay vadeli 7500 TL kredi için başvuru yapabilmektedir. Denizbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar SMS atarak mobil uygulama üzerinden başvuru yaparak da işlemlerini yapabilir ve kredi başvurusunda bulunabilir. Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler, ayrıca bankanın resmi internet sitesine girerek de işlem yapabiliyor. Denizbank Cebimde Kredi kampanyası olan SMS ile işlem yapılacak olan kampanyaya katılmak isteyen kişiler kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına göndermesi durumunda kredi başvurusunda bulunmuş olacaktır.

ZİRAAT BANKASI: Kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden emekli kredisi başvurusu yapmak çok kolay. Ziraat Bankası üzerinden almış olduğunuz emekli maaş hesabı üzerinden başvurunuzu internet şubeleri üzerinden yapabilecek ve kredinizi hemen hesabınıza yatırabileceksiniz. Emekli maaş hesabınız bu bankada ise hemen internet şifresi alarak başvurunuzu mobil uygulama üzerinden 7 24 yapabilirsiniz. Ziraat Bankası haricinde diğer kamu bankaları olan VakıfBank Halkbank üzerinden de emekli maaş alan vatandaşlar, 7500 TL'ye kadar verilecek olan bu Emekli Ödemelerine başvurularını gerçekleştirerek, istedikleri zaman onay alabiliyorlar.