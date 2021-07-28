Vatikan Kardinali Becciu 412 milyon Dolarlık Dolandırıcılık Davasında Yargılanıyor

73 yaşındaki Kardinal Angelo Becciu, modern zamanlarda mali suç iddiasıyla yargılanan en kıdemli din adamı.

Chelsea'de büyük kayıplara neden olan bir mülk satın almak için başarısız bir anlaşmaya 350 milyon € (299 milyon £; 412 milyon $) kilise parası harcamakla suçlanıyor.

Yanlış yapmayı reddediyor.

Kardinal Becciu, mali suçların ortaya çıkması üzerine Eylül ayında Papa tarafından görevden alınmıştı.

İki yıllık bir araştırma, Vatikan'ın 2014'te Sloane Avenue, Chelsea'deki eski bir Harrods deposunu satın aldıktan sonra tapanların bağışları da dahil olmak üzere milyonlarca avroyu nasıl kaybettiğini ortaya çıkardı. Kardinal daha önce Vatikan fonlarını yöneten sekreteryada bağışlardan sorumluydu.

Kendisine yöneltilen suçlamalar arasında, kardeşlerinin kendi memleketleri Sardinya'da işlettiği işletmelere para aktardığı iddia ediliyor.

Dokuz diğer sanık da gasp, zimmete para geçirme, kara para aklama ve görevi kötüye kullanma gibi suçlarla suçlanıyor.

Özel mahkeme salonu Vatikan Müzeleri'ndedir - Covid kuralları ve katılanların sayısı nedeniyle daha fazla alana ihtiyaç duyulduğu için olağan mahkeme salonu değil.

Davanın aylarca sürmesi bekleniyor. Bu hafta - teknik konulardaki - iki duruşmanın Ekim ayına ertelenmesi bekleniyor. Suçlanan diğer dokuz kişi arasında şunlar yer alıyor:

-Daha önce Vatikan'ın mali düzenleme organı olan eski Mali Bilgi Kurumu'na başkanlık eden İsviçreli avukat René Brülhart ve eski yardımcısı Tomasso di Ruzza

-Kardinal Becciu'nun özel sekreteri olan Monsenyör Mauro Carlino

-Enrico Crasso, eski bir Vatikan yatırım yöneticisi

-Cecilia Marogna, çeşitli ülkelerde rehin tutulan din adamlarını serbest bırakma çabaları da dahil olmak üzere Vatikan istihbarat çalışmaları için kardinal tarafından yetkilendirilen fonlarla lüks mallar satın almakla suçlanıyor.

Sanıklar haksızlığı inkar ediyor. Suçlu bulunurlarsa, hapis veya para cezası ya da her ikisi ile karşı karşıya kalabilirler.

Savcılar, Londra merkezli bir komisyoncu olan Gianluigi Torzi'nin, lüks dairelere dönüştürülecek Chelsea binasında hisse satın almak için parasını kullanırken Vatikan'ı dolandırdığını iddia ediyor. Bay Torzi, iddiaları bir yanlış anlama olarak nitelendiriyor.

Nisan ayında Papa, suçla itham edilen kardinallerin ve piskoposların daha önce olduğu gibi kardinaller tarafından değil, meslekten olmayan hakimler tarafından yargılanabileceğine karar verdi.

Vatikan'ın yeni finans şefi Juan Antonio Guerrero, artık işleri hakkında daha şeffaf olduğunu söylüyor.

Geçen hafta Vatikan, İtalya'da 4.000'den fazla mülk ve diğer Avrupa şehirlerinde 1.120'den fazla mülk de dahil olmak üzere varlıklarının ayrıntılarını yayınladı.