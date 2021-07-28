Biles, Akıl Sağlığını Korumak Adına Finalden Çekildi

Rusya Olimpiyat Komitesi (ROC) tarafından kazanılan finalin ardından Biles kararını açıklarken gözyaşlarına boğuldu.

24 yaşındaki gazetecilere verdiği demeçte, "Ne zaman yüksek stresli bir duruma girseniz, biraz çıldırıyorsunuz" dedi. "Akıl sağlığıma odaklanmalı ve sağlığımı ve iyiliğimi tehlikeye atmamalıyım."

"Kendi kafanla savaşmak berbat bir şey," diye ekledi.

Jimnastikçiler, yarışanların "sadece sporcular olmadığını, günün sonunda insanız" ve Team USA'nın Çarşamba günü "zihinsel dinlenme günü" planladığını söyledi.

Biles'in duygusal röportajı, ruh sağlığı konusunu Tokyo 2020 Olimpiyatları'nın önüne ve merkezine koydu. Salı günü erken saatlerde, kendi zihinsel sağlık mücadeleleri hakkında da açıkça konuşan Naomi Osaka, kadınlar olimpiyat tenis turnuvasından elendi.

Biles'e göre, başlangıçta diğer Team USA üyeleri onun yarışmaya devam etmesini istedi.

"Sanırım kızların yarışmanın geri kalanını bensiz yapması gerektiğini düşünüyorum. 'İyi olacaksın söz veriyorum, ısınmanı izledik' dediler. Ama ben 'hayır, biliyorum öyleyim' dedim. İyi olacak ama takım için madalya alma riskini göze alamam ve buna karar vermem gerekiyor.

"Genelde böyle şeyler söylediğimi duymazsınız çünkü genellikle sebat eder ve bazı şeylerin üstesinden gelirim, ancak takıma bir madalyaya mal olmaz. Bu yüzden şöyleydiler: Tamam, eğer Simone bunu söylüyorsa, bunu oldukça ciddiye almalıyız. Etrafımda bunu yapacak doğru insanlar vardı.

Biles'in çekilmesinin ardından, (ROC) altın, ABD Takımı gümüş ve Büyük Britanya bronz madalya kazandı.

Jimnastikçi Angelina Melnikova, ROC'nin zaferini "İmkansız mümkün" olarak nitelendirdi, ancak finalin ardından Biles'in psikolojik iyiliği hakim oldu.

Perşembe günkü kadınların çepeçevre finaliyle Biles, "her seferinde bir gün alacağını" söyledi.

"Bugün gerçekten stresli oldu" diye ekledi. "Bu sabah bir antrenman yaptık. Her şey yolunda gitti ve sonra sadece beş buçuk saatlik bir bekleyiş ya da başka bir şey, sadece titriyordum, zar zor kestirebiliyordum.

"Daha önce hiç böyle bir yarışmaya girmeyi düşünmemiştim ve oraya çıkıp eğlenmeye çalıştım... Kızların devam etmesine ihtiyaç duydum ve kendime odaklandım."