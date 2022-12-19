Vatandaşlara TC kimlik numarasından ödeme başladı! 8 gün sürecek olan bu nakit kampanyası şartları nedir?

Tc Kimlik numaranız üzerinden nakit kullanmak istiyorsanız, 8 gün içerisinde Akbank ve Denizbank tarafından yapılan kampanyalara başvurularınızı gerçekleştirerek hızlı bir şekilde nakit ödeme alabilirsiniz. Tc Kimlik numaranız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde, Akbank ve Denizbank tarafından sizler için verilecek olan bu kredi kampanyasında uygun faiz oranlarından yararlanarak, işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Tc kimlik numarası üzerinden başvuru gerçekleştirdikten sonra ihtiyaç kredisi kullanacak olan bireysel müşterilerin kredi alabilmeleri için banka politikalarına uygun bir müşteri olması gerekiyor. Kredi notu 1200 ve üzerinde olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda kredi onayı alabilmektedir.

AKBANK

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlara, Akbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorlarsa banka müşterisi olması durumunda, Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir. Akbank, SMS ile ve müşteri hizmetleri numarası üzerinden de ihtiyaç kredisi veren bankaların başında gelmektedir. Gelir belgesiz 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara banka 36 ay vadeli kredi ödemesini hızlı birşekilde gerçekleştirmektedir.

Akbank, SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

DENİZBANK

Denizbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi kullanacak olan vatandaşlar, ilk taksit ödemelerinde 90 gün ertelemeli olarak yeni bir paketten, SMS ile başvuru yapabiliyor. Denizbank Cebimde Kredi Kampanyası adı altında verilecek olan bu kredilerde, cep telefonunuzun mesaj kısmından kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi yazarak, 32 80 numarasına göndermeniz yeterli.