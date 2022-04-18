Vatandaşlara Nakit Ödemeleri Hesaplara Yattı! 21:00'de Yayınlandı! Bankalardan Ödeniyor! Banka üzerinden yapılan açıklamada, nakit ihtiyacı olan kişilerin hesaplarına paralar yatmaya başladı. Denizbank üzerinden yapılan kampanya duyurusunda, gece yayınlanan bu haber ile birlikte bayrama kadar kredi başvurusu yapan kişilerin 5 dakika içerisinde hesaplarına paralar yatacak. Bu işlemleri yapacak olan vatandaşlar, nakit kullanmak için banka şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Denizbank, üzerinde hesabı olan vatandaşlar, Denizbank'ın mobil uygulamasını kullanarak başvurularını gerçekleştirebilir, nakit kullanabilirler. Daha önce başvuru yapmadıysanız banka şubelerine giderek veya banka şubelerine gitmeden, oturduğunuz yerden cep telefonunuz üzerinden SMS atarak başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kredi kampanyasına, sizlerde katılabilirsiniz. Başvuru yapmak istiyorsanız sizlerde, Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi alabilir, nakit kredi kullanabilirsiniz.

Başvuru yapacak olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, krediyi hemen kullanabiliyor. Denizbank üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde işlemlerini gerçekleştirerek nakit kredi için başvurularını yapabilecektir.

Sms ile başvuru yapacak olan vatandaşlar cep telefonlarının mesaj kısmına girdikten sonra kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına gönderebilir. Yapılacak olan başvuru sonrasında Sizde sonuç hızlı bir şekilde melidir onaylanan tutar, hemen hesabınıza yatar. Daha önce bu bankadan kredi başvurusu yaptıysanız bu akşam itibariyle sizlerin kredi sonucu mesaj olarak gönderilmektedir. Bu dakikadan sonra başvuru yapacak olan vatandaşlar ise hızlı bir şekilde sonucunu alacak ve banka hesabı olması durumunda, şubelere gitmeden hesaplarına ödeme yapacaklardır.