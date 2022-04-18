Vakıfbank ve 2 Bankanın Yaptığı Çalışmalar Sonuç Verdi! Sorgu Yok! Evrak Yok! 15.000 TL Ödeme Var

15 bin TL'ye kadar acil ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada 3 bankanın yaptığı çalışmalar sonuç verdi. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Garanti Bankası üzerinden başlatılan bu kampanyada nakit ihtiyacı olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilecek ve nakit kredi kullandırılacaktır.

Bankaların şartlarına uygun olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirerek, bu bankalar üzerinden 5 dakika içerisinde nakit kredi kullanabilirler. Acil ihtiyacınızın olması durumunda banka şubelerine giderek işlem yapacak olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde kredi kullanmak istiyorlarsa, 15000 TL'ye kadar ödeme alabiliyor.

Hem kamu bankaları, hemde özel bankaları bu kampanyalar için kolları sıvadı. Emekli olan kişiler ile birlikte sigortalı olarak çalışan kişilere verilecek olan bu kredilerde hızlı bir şekilde sonuç alabilecek ve kredi kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank

Kamu bankası olan Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden işlem yapacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu internet bankacılığı aracılığıyla alabiliyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyaya katılacak olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde banka şubelerine gitmeden kredi alabiliyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank üzerinden işlem yapmak istiyorsanız, banka şubelerine giderken kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte 15000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak istediğinizi, banka personeline söylemeniz yeterli olacaktır.

Garanti Bankası

Garanti Bankası üzerinden işlem yapacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek için en yakın banka şubesine giderek kredi başvurusunda bulunabilir. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama sonrasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde kredi sonucu verilecektir. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama sonrasında kredi kullanacak olan vatandaşlara hemen işlem yapacak ve sizlere 5 dakika içerisinde sonuç verecektir. Garanti Bankası banka şubelerinden kredi başvurusu yapacak olan kişilerin sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda sigortalılık durumunun en son iş yerinde 3 aydır olması gerekiyor. Kredi kullanacak olan kişiler, ayrıca bankanın mobil uygulamasını kullanıyorlarsa mobil uygulama üzerinden de başvuru yapabiliyor.