Vatandaşlara Müjdeli Haber! Beklenen Haber Geldiğinde Hesabınıza Ödemeler Oluyor!

Kimlik numarası üzerinden başvuru gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere belirtilen politikalar dahilinde Kredi ödemeleri gerçekleştiriliyor. Qnb Finansbank tarafından başlatılan Bu kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişiler belirli şartlara uygun olmaları durumunda istedikleri zaman kredi başvurularını gerçekleştirerek hızlı bir şekilde kredi ödemesi alabiliyor. Qnb Finansbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için belirtilen politikalara uygun olması kredi puanı 1500 ve üzerinde olması istenmektedir. En yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli ödemeler yapılmaktadır.

Qnb Finansbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız t.c kimlik numaranızı 50-30 numarasına mesaj olarak gönderebilirsiniz. Qnb Finansbank 50-30 numarasına gönderilen mesaj sonrasında vatandaşları hemen aynı gün içinde kredi ödemesi yapıp yapmayacağı hakkında bilgileri kısa mesaj ile birlikte göndererek ne kadar kredi onayı alacağınız hakkında bilgileri de sizlere söylemektedir.

Banka müşterisi olan vatandaşlar qnb mobil uygulaması üzerinden 7/24 kredi başvurusu yapabilir ve 50.000 TL'ye kadar kullanacakları krediler de gelir belgesi olmadan masrafsız 36 ay vadeli tüketici kredisi kullanarak rahat bir nefes alabilmektedir.

Emekli olan kişileri sevmekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda Kredi ödemelerini hızlı bir şekilde internet üzerinden de yapabiliyor. Emekli maaşınızı bu bankaya taşıyarak sizler de yüksek limitli krediler kullanabilirsiniz.