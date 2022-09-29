Serkan Çayoğlu'nun Yüzü Hayranlarından Yana Gülüyor

Hem özel hayatı hem de iş yaşamı ile senelerdir gündemde yer alan Serkan Çayoğlu ekranların en sevilen oyuncuları arasında gösteriliyor. Güçlü oyunculuk performansı ile en çok izlenen Türk oyuncular arasında ilk sıralarda yer alan Serkan Çayoğlu setlere ilk adımını 2012 senesinde atmıştı. Ünlü oyuncu Kiraz Mevsimi dizisinde Ayaz karakterine hayat vermiş ve geniş bir hayran kitlesi elde etmişti. Ünlü oyuncu Serkan Çayoğlu o dönemde rol aldığı Kiraz Mevsimi dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Özge Gürel ile geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturmuştu. Kiraz Mevsimi dizisinde tanıştığı Özge Gürel ile uzun yıllar birliktelik kuran başarılı oyuncu Serkan Çayoğlu bu beraberliği evlilikle taçlandırdı.

Ünlü çiftin nişan ve düğün törenleri Almanya ve İtalya'da yapıldı ve bu şekilde çiftin hayatında da yeni bir döneme giriş gerçekleşti. Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu'nun ilişkilerinin resmiyete dökülmesi sonrasında pek çok hayran ünlü çiftten bebek sahibi olmasını talep ediyor. Diğer taraftan ünlü oyuncu Özge Gürel ise yeni sezonda yeni bir dizi anlaşması yaptı ve Sipahi isimli aksiyon projesinde rol almayı kabul etti. Sipahi isimli yeni dizide rol almayı kabul eden ünlü oyuncu Özge Gürel söz konusu projede terörle mücadelede çalışan Komiser Canan karakterine hayat verecek.

Özge Gürel'in yanı sıra Serkan Çayoğlu ise tekrar yeni sezonda projelerde yer alma konusunda kendisine gelen projeleri değerlendiriyor ve istekli davranıyor. Aslı İnandık ile birlikte bir sinema filmi çekimlerinde yer alan Serkan Çayoğlu daha sonra kendisine gelen teklifleri değerlendirme aşamasında olduğunu söylemişti. Film çekimleri sonrasında dizi tekliflerine de sıcak baktığını açıklayan Serkan Çayoğlu yapmış olduğu açıklamaları ile hayranlarını mutlu etmişti.

Başarılı oyuncu adına bir dizi kampanyası da yapılıyor ve oyuncunun hayranları konu hakkında çeşitli paylaşımlar gerçekleştiriyor. Yüz binlerce hayranı Serkan Çayoğlu için sosyal medyada her gün paylaşım yapmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra ünlü oyuncunun hayranlarının dünyanın dört bir tarafına yayılması da oyuncuya gurur veren bir gelişme.

Bir süre önce yaptırılan ve başarılı oyuncu Serkan Çayoğlu'nun ismi verilen anaokulunun yenilenmesi için bazı adımlar atılmıştı. Hayranlarının kendisine duyduğu güçlü bağlılık ve kendisine duyulan sevgi sebebiyle çok şanslı bir oyuncu olan Serkan Çayoğlu, bu gelişme ile adından söz ettirdi. Oyuncunun hayranları Serkan Çayoğlu'nun doğum günlerinde vakıflara çeşitli derneklere bağışlarda bulunuyor ya da çocuklara hediye dağıtıyor.

Mardin'de bir süre önce yaptırılan anaokulunun yenilenmesi ile ilgili konuşan ünlü oyuncu hayranlarının çok düşünceli olduğunu belirtti ve bunların çok anlamlı hediye olduğunu, çok mutlu olduğunu açıkladı. Diğer taraftan bir süre önce dünyaevine girdiği eşi Özge Gürel ile balayı yapamadıklarını anlatan Serkan Çayoğlu işlerine odaklandıklarını ifade etti. Balayı yapmak için bir acelelerinin olmadığını ve bunu ileride de gerçekleştirebileceklerini anlatan ünlü isim dikkatleri üzerine çekti.