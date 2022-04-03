Vatandaşlar bu bankaya koşuyor. Bu haber ile banka ön plana çıktı. 5 000 TL ödeme yapılıyor. Başvuru nereye ve nasıl yapılacak? Detaylar haberimizde…

Kamu bankası olarak uzun yıllardır hizmet veren Ziraat Bankası 5 bin TL ödeme yapıyor. Haberi duyan bu bankaya koşuyor. Ziraat Bankası üzerinden verilecek olan 5 bin TL tutarlı ödemeye başvuru nasıl yapılacak? Acil ihtiyacı olan vatandaşlar bu haber size göre. Detayları okuyarak başvurunuzu yapabilirsiniz.

Devlet bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası tarafından başlatılan kampanyaya katılım sağlamak isteyen vatandaşlar kimlik numarası üzerinden 5 bin TL ödemeye hak kazanacak. Başvurularını yaparak 5 dakika gibi kısa sürede kredi sonucu öğrenilebilecek.

Nakit ihtiyacı hisseden vatandaşlar kampanyaya katılarak işlem yapabilirler. İşlem yapabilmek için Ziraat Bankası şubelerine gidilerek ya da bankanın resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapılarak sonuç öğrenilebilir.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi İçin Nasıl Başvurusu Yapılır?

Ziraat Bankası’ndan işlem yapmak isteyen vatandaşlar başvurularını yaparak hızlı bir şekilde banka şubelerinden kimlik ile birlikte gelir belgesi ile onay alınabilir. Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar ile emekli olan vatandaşların 5 bin TL tutarlı krediden faydalanabilmeleri için gerekli olan şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Emekli olan vatandaşlar emekli maaşlarını Ziraat Bankası’na taşımaları halinde bu imkândan faydalanabilecek. Çalışan kişilerin faydalanmaları için çalıştıkları iş yerinde en az 6 aylık sigorta primlerinin ödenmesi gerekiyor. Yeni işe başlayan vatandaşlar ise kefil veya ipotek vererek bu fırsattan faydalanabilecek. Banka şubelerine gidilerek 36 ay vadeli ve ilk ödemesi 3 ay ertelemeli nakit krediden faydalanılabilir.

Ziraat Bankası, sadece bu kampanya ile değil 5 bin TL nin üzerinde de ihtiyaç kredisi imkânı sunuyor. 5 bin TL nin üzerinde ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, düşük faiz oranlarının uygulandığı diğer kampanyalarda da faydalanarak hızlı sonuç alabilir. Ziraat Bankası’nın yanı sıra diğer devlet bankalarına da başvuru yapılarak krediden faydalanmak mümkün. her üç kamu bankasından başvuru yapılarak kredi kullanılması durumunda düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi alınabilecek.