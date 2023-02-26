Tek katlı, dubleks, 1+1, 3+1, 2+1 110 m2, 113 m2, 90 m2 prefabrik evler yok satıyor! İşte fiyatları

Prefabrik evler, uzun ömürlü yapı sınıfında yer almaktadır. Prefabrik evlerde fiyatı etkileyen başlıca unsur, işçiliktir. Prefabrik evlerin imalat ve montajı gibi unsurlarının mutlaka ele alınması gerekiyor. Prefabrik ev fiyatları ucu açıktır. Klasik yapı evlerine kıyasla çok uygun fiyatlı olduğunu söyleyebiliriz.

Prefabrik Ev Fiyatları

Prefabrik ev 2+1 ile 3+1 ya da tek katlı arasındaki en büyük fark fiyattır. Tek katlı prefabrik evler 2+1 ve 3+1’lere kıyasla daha uygun fiyatlıdır. Ayrıca evlerdeki metrekarelerde fiyatı etkileyen diğer bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Genellikle şehir dışında, trafiğin olmadığı sakin alanlarda konumlandırılabilen prefabrik evler birçok açıdan kullanıcıya avantaj sağlıyor.

Prefabrik ev 3+1 gibi büyük alanlı yerler kullanım açısından çok avantajlıdır. Birçok kişinin çok rahat konaklayabildiği yapılardır. Deprem, Covid-19 salgını gibi pek çok sebepten dolayı prefabrik evlerin önemi artmıştır.

Prefabrik Ev 2023 Fiyat Listesi!

1- 150 metrekare kampanyalı dubleks prefabrik ev Fiyatı: 699 bin 900 Türk Lirası 2 - 120 metrekare kampanyalı 3+1 prefabrik ev Fiyatı: 487 bin 900 Türk Lirası 3 - Süper Kampanyalı 100 metrekare 3+1 prefabrik ev Fiyatı: 429 bin 900 Türk Lirası 4 - 110 metrekare Kampanyalı Dubleks prefabrik ev Fiyatı: 512 bin 900 Türk Lirası 5 - Süper Kampanyalı 113 metrekare 4+1 prefabrik ev Fiyatı: 481 bin 900 Türk Lirası 6 - 112 metrekare kampanyalı 3+1 prefabrik ev Fiyatı: 429 bin 900 Türk Lirası 7 - 101 metrekare kampanyalı 2+1 prefabrik ev Fiyatı: 389 bin 900 Türk Lirası 8 - 90 metrekare kampanyalı 3+1 prefabrik ev Fiyatı: 387 bin 900 Türk Lirası

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