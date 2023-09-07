Oyun tutkunlarını üzecek son gelişme PlayStation Plus aboneleri için duyuruldu. Özel olarak hazırlanmış binden fazla popüler oyuna erişebilmeyi sağlayan Sony firması PlayStation Plus aboneliğini fahiş oranda arttırdı. Yeni dönemde abone olmak isteyenler artık %600 oranında gerçekleşen zam ile oluşan rakamlarla sisteme giriş yapabilecek.

DEV ZAM SONRASI 12 AYLIK BEDELİ 2 BİN 740 TL OLDU!

Uzun yıllardır PS Plus aboneliği bulunan oyun tutkunlarını şaşkına uğratan bu gelişme platformu nasıl etkileyecek? ilerleyen günlerde bunun etkileri görülecek. Aylık abonelik ücretinde uygulanan zamla beraber yeni üyelik oluşturmak isteyen bir kişi resmi site üzerinden açıklanan rakamlarla abone olabilecek. PlayStation Plus Deluxe aboneliği yıllık fiyatı %600 oranında uygulanan zam sonrası 2 bin 740 TL'ye ulaştı.

AMERİKADA %33, TÜRKİYEDE %600!

PlayStation Plus Amerika'da %33 oranında abonelik zammı gerçekleştirdi. Yapılan zamla beraber PS Plus Essential abonelik fiyatı 59,90 dolar iken 79,90 dolara yükselmiş oldu. Premium abonelik satın almak isteyenler yeni dönemde 119,99 dolar yerine 159,99 dolar ödeyecek.

Ülkemizde bu fark daha derinden hissedildi. Sony resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile en düşük 40 TL olan abonelik ücretini %600 zam ile 175 TL'ye çıkarmış oldu. Delux abonelik sisteminde aylık oranlama yıllık farklı etkisini daha net hissettirdi.

SONY PS PLUS YENİ ZAMLI ABONELİK ÜCRETLERİ

Sony PS Plus Eylül ayı zammı sonrası tüm abonelik paketlerinde oluşan fiyat farkı aşağıdaki listeden incelenebilir:

-PS Plus Essential aylık abonelik ücreti 40 TL'den 175 TL

-3 aylık abonelik ücreti 100 TL'den 440 TL

-12 aylık fiyatı 240 TL'den 1440 TL

-PS Plus Ekstra aylık abonelik ücreti 60 TL'den 260 TL

-3 aylık abonelik ücreti 165 TL'den 720 TL

-12 aylık abonelik ücreti 400 TL'den 2.340 TL

-PS Plus Deluxe aylık abonelik ücreti 70 TL'den 305 TL

-3 aylık abonelik ücreti 190 TL'den 830 TL

-12 aylık abonelik ücreti 460 TL'den 2.740 TL