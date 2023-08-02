Halkbank’ın destek kredilerine en son eklenen KGF destekli kredi paketi, çeşitli alanlarda yardım sunmak üzere tasarlanmıştır. Kredi paketinin 12 ay ödemesiz dönem sağlaması ve toplam vadeyi 60 aya kadar uzatması dikkat çekiyor. İşte temel ayrıntılar:

YATIRIM GİDERLERİ DESTEK PAKETİ

Bu paket, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketinden etkilenen 11 ilde faaliyet gösteren işletmelerin yatırım harcamaları ve yatırımla ilgili işletme giderlerinin finansmanına yöneliktir. Paket kapsamındaki iller Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'dır. Kredi limiti şöyledir:

KOBİ Şirketleri: 38.800.000 TL'ye kadar

KOBİ Dışı Şirketler: 147.000.000 TL'ye kadar

Kredi Türü: Yatırım Kredisi ve Yatırımla İlgili İşletme Kredisi

İŞLETME GİDERLERİ DESTEK PAKETİ

Bu paket, deprem felaketinin etkilenen illerdeki ticari hayat ve istihdam üzerindeki etkisini hafifletmeyi amaçlamaktadır. Daha önce belirtilen 11 ilde faaliyet gösteren işletmeler, maaş ve kira ödemeleri gibi işletme giderlerinin finansmanı için başvuruda bulunabilirler. Kredinin geri ödeme süresi 60 aydır. Ayrıca 12 aylık geri ödemesiz dönem avantajı da bulunmaktadır. KGF destekli krediye Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir. Hem KOBİ hem de KOBİ dışı şirketler, yatırımlarını ve işletme giderlerini desteklemek için bu mali yardımdan yararlanabilirler.

Halkbank, depremden etkilenen bölgelerin restorasyonunu hızlandırmayı amaçlayan KGF destekli kredi paketi için bir başvuru süreci oluşturdu. Krediye başvurmak için şu adımları izleyin: Halkbank web sitesini veya yakınınızdaki bir şubeyi ziyaret edin. Kredi başvuru formunu doğru bilgilerle doldurun. Gerekli belge ve kanıtları gönderin. Bankadan onay bekleyin. Banka, başvuruları derhal işleme koyarak desteğin hak eden işletmelere mümkün olan en kısa sürede ulaşmasını sağlamak için hızlı bir çalışma yapacaktır.