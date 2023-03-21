SGK-SSK ve Bağkurlu çalışan bugün emekli olsa ne kadar maaş alacak? İntibak enflasyon zammı refah payı ek zam...

İntibak enflasyon zammı refah payı ek zam... SGK-SSK ve Bağkurlu çalışan bugün emekli olsa ne kadar maaş alacak? Ülkemizdeki birçok vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 yılında uygulanacak olan maaşları açıklarken yapmış olduğu konuşmasında bahsettiği ek zam ve düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bu konuda yapılan açıklamalar oldukça merak uyandırıcı olsa da, tam olarak ne olacağına dair net bir bilgi henüz yok. Biz de bu yazımızda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının yanı sıra ekonomistlerin tahminleri doğrultusunda, memur ve emekli maaşlarına ek zam konusunu detaylı bir şekilde veriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak olan maaşlar hakkında yaptığı açıklamada, enflasyonu yıl ortasında yüzde 30'lara, yılsonunda ise yüzde 20'lere indirmeyi hedeflediklerini belirtti. Bu hedef doğrultusunda, herkesin hesabını buna göre yapması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, beklenmedik bir durum olması halinde ise yine bir ara düzenleme yapılacağını ifade etti. Ayrıca, hükümet olarak her kesimin gelir ve refah seviyesini artırmayı amaçladıklarını ve hiç kimsenin hakkının zayi olmasına meydan vermeyeceklerini belirtti.

Maaşlara Ek Zam Yapılacak Mı?

Memur ve emeklilerin zam beklentileri hakkında yaptığı açıklamada, yüzde 15 zamma ek olarak yüzde 10 ile 15 arasındaki bir sosyal refah düzenlemesiyle beraber hem emeklilere hem de memurlara yüzde 25 veya 30'luk bir zam beklediğini ifade etti. Bayram'a göre, en düşük memur maaşı 11 bin 836 TL iken, en düşük emekli maaşı 5 bin 454 TL olacak. Ayrıca, 2023 yılında SSK emekli aylığı için Ocak ayında tahmini 6 bin 327 TL, Bağkur emekli maaşı için ise 5 bin 454 TL zamlı maaş bekleniyor.

Emekli Memur Zammı Ne Kadar Olacak?

Memur, memur emeklileri, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına 2023 yılında yapılacak zam oranı belli oldu. Memur ve emekli maaşlarına yapılan %25'lik artış % 30'a çıkarıldı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisinin ardından maaşlara yapılacak zam oranı netleşmiş oldu.

En Düşük Memur Emeklisi Maaşı Ne Kadar?

Ø Önceki maaş: 6 bin 78 TL Zamlı maaş: 7 bin 901 TL

Ø SSK 2000 sonrası şu anki maaş: 3 bin 500 TL Zamlı maaş: 5 bin 500 TL

Ø SSK 2000 öncesi şu anki maaş: 4 bin 867 TL Zamlı maaş: 6 bin 327 TL

Ø Bağ-Kur tarım şu anki maaş: 3 bin 500 TL Zamlı maaş: 5 bin 500 TL

Ø Bağ-Kur esnaf şu anki maaş: 4 bin 196 TL Zamlı maaş: 5 bin 500 TL

Bu maaşlar 2023 yeni yılla birlikte ödenmeye başlandı.

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