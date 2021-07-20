Akbank 100.000 TL ve Üzerinde Yeni Kredi Kampanyasını Başlattı! İhtiyaç Kredisi Kampanyası Merak Ediliyordu. Akbank yeni kampanyaları oldukça tercih ediliyor. Bankanın son dakika kampanyası duyuruldu. İşte detaylar...

Akbank’tan 100.000 TL Üzerinde Yeni Kredi kampanyası başladı. Bu kampanyada ihtiyaç kredisi olarak yüksek limitli krediler kullanabilirsiniz. Sizlere bu yazımızda bankanın kredi başvuru şartları ve aşamaları hakkında bilgiler vereceğiz. Sizlerde eğer 100 bin TL ve üzerinde kredi almak istiyorsanız Akbank ihtiyaç finansman kredilerine başvuru yapabilirsiniz.

İhtiyaç kredileri bankaların belirli bir limitlerine kadar verilmektedir. Akbank’ta internet üzerinden verdiği kredilerde 50.000 TL, banka şubesinden kendi maaş müşterilerine verdikleri kredilerde ise 100.000 TL’ye kadar kredi işlemi yapmaktadır. Eğer bu kredilerden daha fazla ihtiyacınız varsa banka size yeni bir kampanya başlatmıştır. Bu kampanyada bankaya taşınmaz bir ipotek vereceksiniz ve bu ipotekle 36 ay vadeye kadar yüksek kredi sahibi olabileceksiniz. Bu krediyi alabilmeniz içinde banka politikalarına uygun olmanız ve gelir durumunuzun iyi olması gerekmektedir.

Akbank ihtiyaç kredilerinde onay alan müşterilerden gelir belgesi istemezken, ipotekli kredilerde muhakkak gelir belgesi istemektedir. İpotekli krediler çünkü vereceğiniz ipotekle birlikte gelir durumunuza göre limit belirlenecektir.

Akbank İpotekli İhtiyaç Finansman Kredisi Başvurusu Şartları Nedir?

Akbank üzerinden alacağınız tüm kredi ürünlerinde banka politikasına uygun olmanız gerekiyor. 1.000 TL kredilerde de 100.000 TL kredilerde de başvuru yaptığınız zaman banka sizin kredi notunuza göre işlem yapacaktır. Eğer kredi notunuz düşükse ve bankalara icralık durumlarınız varsa kredi onayı alamazsınız. Bu durumda başvuru yapacak olan kişilerin 18 yaşından büyük olması ve TC vatandaşı olması gerekmektedir. TC vatandaşı olmayan kişiler bu bankadan kredi alamazlar.

Gelir belgesi olan kişiler ise en az 6 aylık aynı iş yerinde çalışıyor olması gerekmektedir. Emekli olan kişiler emekli maaşlarını bu bankadan almalı, esnaf olan kişilerinde vergi levhalarının açılış süreleri en az 12 ay olmalıdır. Eğer bu şartlara uygunsanız kredi başvurunuzu kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

Akbank İpotekli Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

100.000 TL üzerinde kredi başvurusu yapacaksanız bu bankaya ipotek vermeniz gerekmektedir. İpotekli kredilerde bu banka değerli arsa, dükkan veya gayrimenkul talep etmektedir. Bu verilen mülklerin ekspertiz değerine göre sizlere kredi verilecektir. Kredi onayı aldıktan sonra ekspertiz ücretini yatırarak evinize veya verdiğiniz diğer taşınmazlara ekspertiz gönderilecektir. Bu ekspertiz gönderildikten sonra banka değer biçecek ve bu değerin P’sine kadar kredi kullanabileceksiniz. Akbank üzerinden 500.000 TL değerinde bir ipoteğiniz varsa siz bu bankadan en fazla 250.000 TL kredi alabilirsiniz. Kredi aldığınızda bu vadelerin de en fazla 36 ay olacağını bilmeniz gerekiyor.

Banka şubelerinden kredi başvurusu yapılmaktadır. SMS veya internet üzerinden ipotekli kredi başvurusu yapılmaz. Bu durumda banka şubesine giderken evraklarınızı da götürmeniz gerekmektedir.

· Kimlik

· İkametgah

· Gelir Belgesi

· Evli olanlar eş rızası belgesi

· İpotek verilecek mülkün tapusu

· İpotek verilecek mülkün tapudan alınan borcu yoktur kağıdı

· Ekspertiz ücreti (1.000 TL civarı)

· Diğer evraklar

Banka kredi başvurusu yaptığınızda eğer gelirinizi veya kredi sicilinizi uygun görmezse sizden kefil isteyebilir. Kefil bulursanız da aynı evrakları ondan isteyeceksiniz. Kefil olan kişide evli olması durumunda eş rızası alınacaktır.