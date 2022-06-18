Vatandaşa kötü haber! Enflasyon ve dolar herkesi üzecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran ayı piyasa katılımcıları anketini yayınladı. Araştırma, bir önceki anket döneminde yılsonu tüketici enflasyon beklentilerinin %57,92 olduğunu, mevcut anketin ise %64,59 olduğunu gösterdi. Piyasa katılımcılarının cari yılsonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentileri son anket döneminde %57,92 iken, cari anket döneminde %64,59 olmasını bekliyorlar.

Merkez Bankasının Son Anketleri Açıklandı!

Son anket döneminde 12 aylık TÜFE'nin %33,28 olması bekleniyordu ve bu dönem %37,91 oldu. Aynı anket döneminde 24 ay sonraki TÜFE beklentileri sırasıyla ,54 ve %22,04 idi. Katılımcının cari yılsonu döviz kurunun (USD/TL) son anket döneminde 17,57 TL, bu anket döneminde ise 18,89 TL olması ve 70 TL olması bekleniyordu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran ayı piyasa katılımcıları anketini yayınladı. Araştırma, bir önceki anket döneminde yılsonu tüketici enflasyon beklentilerinin %57,92 olduğunu, mevcut anketin ise %64,59 olduğunu gösterdi.

Piyasa katılımcılarının cari yılsonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentileri son anket döneminde %57,92 iken, cari anket döneminde %64,59 olmasını bekliyorlar. Son anket döneminde 12 aylık TÜFE'nin %33,28 olması bekleniyordu ve bu dönem %37,91 oldu. Aynı anket döneminde 24 ay sonraki TÜFE beklentileri sırasıyla ,54 ve %22,04 idi.

Katılımcının cari yılsonu döviz kurunun (USD/TL) son anket döneminde 17,57 TL, bu anket döneminde ise 18,89 TL olması ve 70 TL olması bekleniyordu. Haftanın son işlem gününde yurt içi veri gündemi oldukça yoğundu. Konut satışları, özel sektör dış borcu ve tarım ürünlerine ilişkin Üretici Fiyat Endeksi dışında en önemli gelişme piyasa katılımcıları anketi oldu.

Merkez Bankası Tahminlerini Yaptı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Ocak ayı anketi sonuçlarına göre 2022 yılsonu için USD/TL tahmini 16,13'e, gelecek 12 ay için tahmin ise 15,56'ya yükseltildi. Cari yılsonu tüketici enflasyonu (TÜFE) tahmini ise %29,75'e revize edildi. Önümüzdeki 12 aya ilişkin tahmin %21,39'dan %25,37'ye, gelecek 24 aya ilişkin tahmin ise ,41'den ,54'e revize edildi.



Döviz kuru 10 Ocak haftasına 13.83 civarında başladı. Dolar, Çarşamba günü 13.72 ile 13.88 arasında dalgalanmadan önce aynı gün 13.94'e yükseldi. Hafta ortasında keskin bir düşüşle 13.15'e düştü. Perşembe günkü düşüşün ardından aynı hızda toparlandı ve 13.67'nin üzerine çıktı. Dün nispeten sakin seyreden döviz kuru 13.58'de kapandı.



Asya'da 13.64'e düştükten sonra iç pazarın açılmasıyla 13.48'e düştü. Daha sonra sınırlı bir toparlanma göstererek 13.53 TL'den işlem görmeye başladı. Türk Lirası, saat 23.29 itibarıyla ABD doları karşısında en değerli üçüncü gelişmekte olan ülke para birimi oldu. Dolar geçen hafta %2 düştü ve bir ayda %8,64 düştü. 20 Aralık'ta tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 18.40'a ulaştı. Analistler, kısa vadede 12.83 ila 13.58 aralığında önemli bir seviye olduğunu söyledi. 13.58'in üzerinde tutarsa 13.71 - 13.95 seviyesine yükselmesi bekleniyor. 12.83'ün altında, sırasıyla 12.65 - 12.38 - 12.17'ye bir geri çekilme bekleniyor.

Merkez Bankasından Açıklama Geldi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart ayı piyasa katılımcıları anketinin sonuçlarını açıkladı. Mart 2022 Piyasa Katılımcısı Anketi, fiziki sektör, finans sektörü ve profesyonellerden 50 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar, katılımcıların yanıtları toplanarak değerlendirildi.

Buna bağlı olarak, katılımcıların cari yılsonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentileri bir önceki anket döneminde %34,06 iken, bu anket döneminde %40,47 olarak değişmiştir. Son anket döneminde 12 aylık TÜFE'nin %24,83 olması bekleniyordu ve bu anket döneminde %26,43 oldu. Aynı anket döneminde 24 ay sonra TÜFE beklentileri sırasıyla .42 ve .03 idi.