Para İadesi Yapılıyor: 30 Haziran Son

Kuveyt Türk Bankası bir açıklama yaptı. 30 Haziran'a kadar devam ediyor. Banka, kampanyayla ilgili bir açıklama yaptı. Geri ödeme yapılacaktır. Kampanya kapsamında, şubeye gitmeden Kuveyt Türk Mobil'de hesap açabilen 18-24 yaş arası gençlere ücretsiz ortak ATM ve aylık 20 TL para iadesi sağlanacak. 30 Haziran'a kadar kampanya geçerlidir.

Kuveyt Türk'ün internet sitesinde çok önemli bir duyuru yapıldı. Bu duyuru ile Kuveyt Türk Mobil'de görüntülü arama ile hesap açan herkese, 30 Haziran 2022 tarihine kadar ücretsiz normal ATM ve aylık 20 TL iade hakkı verilecektir. Bu kapsamda Kuveyt Türk, 30 Haziran'dan önce hesap açan herkese yaptığı harcamanın 20 Türk Lirası iade edileceğini duyurdu.

Kampanyadan 30 Haziran 2022 tarihine kadar görüntülü arama yoluyla hesap açan 18-24 yaş arası müşteriler yararlanabilir. Görüntülü arama ile hesap açılış tarihinizden itibaren 2 gün içerisinde kampanyanızın aktivasyonu SMS ile tarafınıza bildirilecektir. Kampanya kapsamında 2022 Haziran ayı sonuna kadar normal ATM'lerden ayda 1.000 TL'ye kadar ücretsiz para çekebilirsiniz. Ortak ATM'lerden ücretsiz para çekme hakkı günde bir kez kullanılabilir.

İade Kampanyası İmkânı

Kampanyadan 30 Haziran 2022 tarihine kadar görüntülü arama ile hesap açan 18-24 yaş arası müşteriler yararlanabilir. Görüntülü arama ile hesap açılış tarihinizden itibaren 2 gün içerisinde kampanyanızın aktivasyonu SMS ile tarafınıza bildirilecektir. Kampanya kapsamında 2022 Haziran'a kadar Sağlam Nakit Kart, 50 TL ve üzeri ilk aylık harcamalarında 20 TL iade alacaktır. Her müşteri, harcama iadesi kampanyasından ayda yalnızca bir kez yararlanabilir. 50 TL ve üzeri harcamalarda ertesi gün hesabınıza 20 TL iade yapılacaktır. (Gün sonu almayan üye işyerleri için fırsat sunulmaya devam ettiği için daha uzun sürebilir. Fırsat iptal edilirse müşteri kampanyadan yararlanamayacaktır).

Kampanya detayları bankanın kurumsal internet sitesinde paylaşılmıştır. 30 Haziran 2022'den önce görüntülü hesap açan müşterilerin bu kampanyadan yararlanabilecekleri ifade edilirken, görüntülü görüşme yoluyla hesap açtıktan sonra kampanya aktivasyonu ile ilgili kısa mesaj ile bilgilendirilecekleri vurgulandı. Kampanya kapsamında Haziran 2022'ye kadar partner ATM'lerinden ayda 3 defa 2.000 TL'ye kadar ücretsiz para çekebilirsiniz.

Kampanya Detayları

Açıklamada, 30 Haziran 2022 tarihine kadar görüntülü arama yoluyla hesap açan müşterilerin kampanyadan yararlanabileceği belirtildi. Kart harcamalarının 20 TL iade edileceği bildirildi. Ayrıca her müşterinin tüketim iadesi kampanyasından sadece bir kez yararlanabileceği vurgulandı.

200 TL ve üzeri harcamalarınızdan sonraki gün 20 TL iade hesabınıza yansır. (Gün sonu almayan üye işyerleri için fırsat sunulmaya devam ettiği için daha uzun sürebilir. Fırsat iptal edilirse müşteri kampanyadan yararlanamayacaktır.)

Faturalara da İade Geliyor!

Son dakika haberine göre faturaları iletişim adreslerine ulaşanlar için yeni bir gelişme var. İddiaya göre, faturası ev veya iş adresine ulaşan kişiye 50 Türk Lirası iade edilecek. Fatura adresine gelenler bu iadelerden faydalanacaktır. Bu habere ve gelişmeye Kuveyt Türk Bankası'ndan bir açıklama geldi. Kuveyt Türk Bankası aracılığıyla sipariş verenlere 50 TL iade yapılacaktır. Banka'nın düzenlediği faaliyetlerin detaylarına Banka'nın resmi internet sitesinden de ulaşılabilir. Kuveyt Türk Bankası müşterileri bu fırsattan yararlanacaktır. Tüm detaylara mobil internet şubesinden de ulaşılabilmektedir.

Kuveyt Türk Bankası da yeni bir projeye imza atarak bir ilki başarıyla gerçekleştirmiştir. Yeni gelişmeye göre, 31 Temmuz'a kadar toplam iki fatura talimatı veren müşteriler, banka kartı ile 200 TL ve üzeri alışverişlerinde ayda 50 TL kazanacak. Katılmak isteyenler 30 Haziran'a kadar bankalarına bildirecekler. Kuveyt Türk Bankası'nın başlattığı bu kampanya ile müşterilere 50 Türk Lirası iade edilecektir. Bu olayın birçok detayı var. Tüm detaylar için lütfen Kuveyt Türk Bankası şubesinden bilgi alınız.