Vatandaşa bayram ettiren müjde! 3.839 TL borç 1.081 TL’ye inecek! Ödemeler nasıl hesaplanacak?

Ödemeler nasıl hesaplanacak? Vatandaşa bayram ettiren müjde! 3.839 TL borç 1.081 TL’ye inecek! Vergi, prim gibi borçlarını yapılandıran vatandaşların ödeyecekleri tutar gecikme zammının silinip yerine enflasyon güncellemesi yapılmasıyla tutar önemli oranda düşecek. Bin liradan gecikme cezasıyla 3 bin 839 liraya çıkan borç, bin 81 lira ödenerek kapatılabilecek. 2 bin 839 lira gecikme cezası yerine peşinde 81 lira enflasyon farkı yetecek. İşte yapılandırmanın avantajı…

GECİKME ZAMMI YERİNE ENFLASYON FARKI

Düzenleme kapsamında borçların gecikme zamları, cezaları silinirken, bunun yerine enflasyon güncellemesi yapılacak. 1 Kasım 2016’dan önceki dönemler için Yİ-ÜFE'deki aylık değişim oranları, 1 Kasım 2016’dan itibaren ise aylık yüzde 0.75 oranı esas alınacak.

TAKSİT SEÇİLİRSE

Taksitle ödeme yapanlar ana para ve enflasyon farkıyla hesaplanan yeni borcu, isterse peşin isterse taksitle ödeyebilecek. Taksitle ödemelerde, ana para ve enflasyon farkı ile hesaplanan tutar, seçilen vadeye göre belirlenen katsayı ile çarpılacak. Bulunan tutar taksit sayısına bölünerek aylık yapılacak ödeme hesaplanacak. Söz konusu katsayı 12 taksitte 1,09, 18 taksitte 1,135, 24 taksitte 1,18, 36 taksitte 1,27, 48 taksitte 1,36 olacak.

PEŞİNDE FIRSAT BÜYÜYECEK

Borcu peşin ödeyenlerden ise anapara ile hesaplanan enflasyon farkının sadece yüzde 10’u alınacak, enflasyon farkının yüzde 90’lık kısmı silinecek. Eğer borç idari para cezası ise aslından da yüzde 25 indirim yapılacak.

2.839 TL SİLİNİP 81,65 TL İSTENECEK

Yapılandırmanın avantajını örnekle anlatmak gerekirse… 1 Ocak 2012 tarihinde 1.000 lira olan vergi ya da prim borcunun mevcut durumda kapatılması için 2.839 lira (31 Aralık 2022 itibariyle) gecikme faiziyle birlikte 3.839 lira ödeme yapılması gerekiyor. Eğer bu borç için yapılandırmaya başvurulursa 2.839 lira gecikme zammı yerine 816,50 lira enflasyon farkı hesaplanacak.

Borcun ilk taksit süresi içinde peşin olarak kapatılması halinde de enflasyon farkının sadece 81,65 liralık kısmı alınacak, 734,85 liralık bölümü silinecek. Böylece devlete gecikme zammıyla birlikte 3.839 lira borcu olan vatandaş, sadece 1.081,65 lira ödeyerek borçtan kurtulabilecek.

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