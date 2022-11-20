Vatandaş kendinden geçecek! Carrefour tozu dumana kattı! Yudum ay çiçek yağı, pirinç, salça, toz şeker, un dip yaptı

Carrefour tozu dumana kattı! Yudum ay çiçek yağı, pirinç, salça, toz şeker, un dip yaptı. Vatandaş kendinden geçecek! Günümüzde meydana gelen Dünya genelinde ekonomik kriz ve ülkemizi saran enflasyon yüzünden büyük marka marketler Türk insanının yanında oluyor. Ve bu indirimler insanlarımıza çok iyi gelip cüzdanlarını rahatlamasında yardımcı oluyorlar.

Carrefoursa marketlerde evinize ney lazımsa mutfak gereçlerinden tutun ev gereçlerine her şeyinizi temin edebilirsiniz. Türk insanı bu kampanyaya çok katılım göstermiş olup Carrefour satışlarında diğer marketlerden bir adım öne çıkmıştır. Şimdi o indirimlerden size bahsedelim.

Carrefour markalı pilavlık pirincin kg fiyatı 16,50 liraya düşerken Yudum Egeden sızma zeytinyağı 1 LT satış fiyatı 74,95 lira ve Carrefour Osmancık pirinç 2,5 kg fiyatı ise 68,90 TL olarak ilan edildi. 5 LT Ayçiçek yağı alabilmek isteyenler bağlamında ise gene Carrefour markalı yağ fiyatı 149,50 TL olarak katalogdaki konumunu aldı.

Nasıl katılabilirim?

Bu indirimlerden yararlanabilmek için herhangi bir şey yapmanıza gerek yok sadece internet sayfasına girip malzemelerinizi sepetinize ekledikten sonra adres bilgilerinizi ve ardından kart bilgilerinizi girip satın alma işleminizi tamamlıyorsunuz.

Alışveriş yapmadan önce Carrefoursa marketinin internet sayfasındaki fiyatları, indirimleri inceleyerek buradan indirimli ürünleri de sepetinize ekleyebilirsiniz. Böylece çok karlı bir alışveriş yapmış olacaksınız

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