242 bin TL faizsiz konut kredisi! SGK’dan belge getiren Ziraat Bankası’ndan parasını alıyor!

SGK’dan belge getiren Ziraat Bankası’ndan parasını alıyor! 242 bin TL faizsiz konut kredisi! Bu faizsiz krediye başvurabilmeniz için SGK belgeniz ile hafta içi saat 9.00 12.30 ve 13.30 17.00 saatleri arasında Ziraat Bankasına müracaat etmeniz gerekmektedir.

SGK’nın faizsiz kredisinden SGK’lı birisi yararlanabilir ve üstelik ailesindeki geriye kalan eşi çocukları ve anne ile babası da yararlanabiliyor. Bu konuda detaylı bilgi almak için banka şubesine gitmeniz tavsiye edilmektedir. Durumunuza göre bu krediden yararlanıp yararlanamayacağınız size bildirilecektir. Bu bilgilendirme sonunda başvuru yapabilirsiniz.

Nasıl Başvurabilirim?

Geçtiğimiz yıllarda SGK’nın faizsiz kredisine toplu konut idaresi başkanlığı tarafından konut kredisi alma sorgulaması yapılıyordu. Fakat son gelen güncelleme ile artık toplu konut idaresi başkanlığından gereken konut kredisi alma belgesini almanıza gerek yoktur.

Bu konut kredisinden yararlanabilmek için direk hafta içi Ziraat Bankası ve Halk Bankasına müracaat edip kredinizi alabilirsiniz. Burada başvuracağınız bireysel müşteri temsilcisi sizinle görüşerek bu konuda bilgilendirme yapacaklardır.



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