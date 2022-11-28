Talep patladı! 80 m2 müstakil ev kaç TL'ye yaptırılır? Kalem kalem betonarme ev yapım maliyetleri!

Kalem kalem betonarme ev yapım maliyetleri! Talep patladı! 80 m2 müstakil ev kaç TL'ye yaptırılır? Ülkemizde enflasyondan dolayı birçok ürünün fiyatı yükselmiştir. İnşaat ürünleri de enflasyondan nasibini alan kalemler arasındadır. Kendilerine bir ev almak yerine bu parayla hayallerinde ki müstakil evi yaptırmak isteyen aileler için yükselen maliyetler en büyük engellerden bir tanesi olmuştur.

İşte Tek Tek Maliyetler

80 metrekarelik bir evin zemin etüdü, projesinin çizilmesi, çıkan proje için ruhsat alınması gibi işleri için ortalama 40.000 TL harcama yapmanız gerekecektir. Evi betonarme yaptırmak isterseniz ortalama 60 metreküp kadar beton kullanmanız gerekecektir. Bu ölçülerde betonun masrafı da 80.000 TL civarında olacaktır.

Ev için kullanılacak demir ise 4 ton civarında olacaktır. Bu da size nakliye maliyetleriyle birlikte 85.000 TL civarında bir masraf çıkaracaktır. Tuğla masrafınız ise 7.000 TL olacaktır.

Dış cephede kullanılacak yalıtım malzemesi ise 10.000 TL civarında tutacaktır. Evin işçilik masrafları ise asgari olarak 50.000 TL civarında olacaktır.



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