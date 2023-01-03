Vatandaş bayram etti! Faizsiz kredi bu sabah geldi! Faizsiz krediler 4-5 ve 6 Ocak'ta veriliyor!

Faizsiz kredi bu sabah geldi! Faizsiz krediler 4-5 ve 6 Ocak'ta veriliyor! Vatandaş bayram etti! Verilen krediler belli faiz oranları ile verilmektedir. Bu faiz oranları kişilerin aldıkları kredilerin biraz daha fazla geri ödenmesi anlamına gelmektedir. Bu konuda son zamanlarda birçok bankanın duyurulara gündeme geldi.

Faizsiz Kredi Kimlere Sunuluyor?

Bankaların duyurduğu faizsiz kredi seçenekleri öncelikle emeklilere sunuluyor. Emekliler ihtiyaçlarını kredi alarak karşılayabilsinler diye bankalar faizsiz kredi seçenekleri sunuluyor. Emeklilerin bu nakit krediyi alabilmeleri için tek şart emeklinin emekli maaşını bu bankadan alıyor olması şartı bulunmaktadır. Bu şartı yerine getiren emekliler bankalarına başvurarak faizsiz kredilerini alabilirler.

Faizsiz Konut Kredisi

Ev sahibi olmak isteyenler bu konuda dışarıdan destek almak zorunda kaldığında faizsiz konut kredisine başvurabilirler. Bu kredi farklı banklara tarafından verilmektedir. SGK tarafından ihtiyaç sahibi kişilere verilen faizsiz konut kredisi için yapılan başvurular sonunda bu krediyi bankadan çekebilirsiniz. Bu kredinin alınabilmesi için ev sahibi olmak istemek ve maddi olarak durumun iyi olmamsı gerekmektedir. Bu konuda yapılan incelemeler sonrasında kredi uygun kişilere verilmektedir.



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