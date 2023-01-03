Borç Kapatma Kredisi Kampanyası İçin Duyuru Yapıldı, Aylık Ödeme Yok...

50 000 TL ile 100 000 TL tutarında borç kapatma kredisi kampanyası için duyuru yapıldı. Rekor başvuru gerçekleşti. Aylık ödeme bulunmuyor. Sizlerde borç kapatma kredisi kullanmak istiyorsanız başvuru yapabilirsiniz.

Bankalardan borç kapatma için yeni bir kredi kampanya duyurusu yapıldı. Rekor başvurunun yaşandığı kredi kampanyasında aylık ödeme yok. Başvurunuzu yaparak sizler de 100 bin lira tutarlı borç kapatma kredisini kullanabilirsiniz.

100 bin TL'ye kadar olan kredi ve kredi kartı borçlarınız için tek bir bankadan kredi almanız mümkün. Dağınık şekilde olan borçlarınızı tek bir banka üzerinden alınan kredi ile ödeyebilirsiniz. 100 bin liraya kadar olan borç kapatma kredisinde kampanya başlatıldı. Bankanın uygulamaya koyduğu kerdi kampanyasında ihtiyaç kredisi ve kredi borçlarınız da dâhil olmak üzere tek bir banka üzerinden ödenebilir.

100.000 TL tutarlı borç kapatma kredisinde vade 36 ay olarak belirlenmiş olup, ilk ödeme 3 ay boyunca ertelenebilir. Bankalar bu imkânlar ile kredi imkânı sunuyor. 100 bin liralık ihtiyaç kredisi için başvuruda bulunacak olan kişilerin onay almaları için bankanın kredi politikalarına uygun olmaları gerekir. Bunun yanı sıra kredi başvurusunda bulunacak olan kişiler icralık duruma düşmüş borçları için kapatma kredisi alamazlar. Alınacak olan kredi sadece güncel borçlar için geçerli olacaktır.

Hsbc Bank’tan 100.000 TL Borç Kapatma Kredisi

HSBC Bank ihtiyaç kredilerinde tutarı 100 bin lira olarak belirledi. Borç kapatma kredisi olarak verilecek olan krediler için yeni kampanya başlatıldı. Yeni kampanyada vade 36 ay olarak belirlenirken, bu krediler için ilk ödeme 3 ay sonraya ertelenebilecek. Tüm banka borçlarınızı HSBC Bank üzerinde birleştirebilirsiniz. Tek bankadan kredi kullanmak için başvuru yapmanız için en yakın banka şubesine giderken kimlik ve gelir belgesinin yanınızda olması gerekir. Borçların kapanacağı bankaların hesap numaralarını banka yetkilisine verilerek başvuruda bulunabilirsiniz.

Yapılan kredi için başvuruda onay Genel Müdürlük tarafından verilecektir. Bu nedenden dolayı anında onay almak pek mümkün değil. Kredi başvuru yapıldıktan sonra 1 ile 3 gün arasında başvuru sonuçlanır.