Varyantlar PCR Testinden Kaçabilir Mi?

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doçent Doktor Afşin Emre Kayıpmaz, koronavirüs varyantlarının güncel PCR testlerinden kaçıp kaçamadığı hakkında önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Delta varyantının yanı sıra endişe verici varyantlar olan Alfa, Beta ve Gamma varyantlarının da Türkiye'de kullanılmakta olan güncel PCR testinden kaçmasının mümkün olmadığı belirtildi.

Bilim Kurulu Üyesi Doçent Doktor Kayıpmaz’ın varyantlar ve PCR testi hakkında yapmış olduğu açıklama ile ilgili detaylı bilgileri sizler için haberimizin devamında yazdık.

Kayıpmaz, koronavirüs isimli hastalığa sebep olan SARS-CoV-2 isimli virüsün tespitinin PCR testleri ile yapıldığını hatırlattı ve üst solunum yolundan alınan örneklere vurguda bulundu.

4 yapısal proteinden oluşan koronavirüs hakkında önemli açıklamalarda bulunan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doçent Doktor Afşin Emre Kayıpmaz, Delta isimli varyantın virüsün diken protein olarak isimlendirilen “spike” proteininde “T478K, L452R, D614G, P681R" isimli 4 mutasyonu içerdiği bilgisini paylaştı.

Sizler için Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doçent Dr. Afşin Emre Kayıpmaz’ın Türkiye'de yapılan PCR testlerinden kaçması mümkün olmayan varyantlar hakkında paylaşmış olduğu bilgiler hakkında detayları ve merak edilenleri araştırdık.

Ülkemizde yapılan PCR testleri ile birlikte koronavirüs varyantlarının tespit edilebildiği bilgisini paylaşan Doçent Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, merak edilenlere yanıt verdi. Yapmış olduğu açıklamalar ile koronavirüs varyantlarının PCR testlerinden kaçmasının mümkün olmadığı hakkında açıklamalarda bulunan Kayıpmaz, sağlık gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Covid- 19’un alt solunum yollarında yoğunlaşması ve buna örnek olarak alındığı üst solunum yollarında viral yükün azalması hakkında açıklamalar yapan Bilim Kurulu Üyesi Doçent Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, laboratuvar, klinik ve radyolojik olarak koronavirüs ile uyumlu fakat çok nadiren de olsa PCR testi negatif sonuçlanan olguların en olası nedeni olarak karşılarına çıktığını anlattı.