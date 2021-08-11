Prof. Dr. Altun’dan Aşı Olmayanlara Kötü Haber!

Koronavirüs salgınını aşı olmayan vatandaşların yaşadığını ifade eden Edirne Tabip Odası Başkanı Profesör Dr. Gürcan Altun, önemli açıklamalarda bulundu. İkinci doz koronavirüs aşısını tamamlayamayanlar ve tamamen aşısız olan vatandaşlar sebebi ile koronavirüsün bulaşmaya devam ettiği söylenildi.

Profesör Dr. Gürcan Altun, koronavirüsün bulaştıkça ve çoğaldıkça yeni tür varyantların da ortaya çıktığı bilgisini vatandaşa bildirdi. Virüsün evrim geçirdiğini söyleyen Altun, yaklaşık olarak 1,5 aydır Güney Amerika kökenli Çin'de bulunan yeni bir varyantın bulunduğundan söz etti. Fakat ilgili varyantın bulaştırıcılığın ne kadar olduğu hakkında henüz bilgi sahibi olamadığını ve ağır hastalık tablosunun nasıl olduğuna yönelik bilimsel bir veri bulunmadığı söylenildi.

Koronavirüs yeni varyant türlerinin ortaya çıkması aşamasında aşılamanın oldukça önemli olduğu ifade edildi. Sağlık Bakanlığı’nın paylaşmış olduğu verilere göre ise 18 yaş üstü kişilerin %47'sinin 2. doz aşısını tamamlamış durumda olduğu belirtildi.

Toplumsal bağışıklık kazanılması adına öngörülen oranının yüzde yetmiş olduğunu ifade eden Profesör Doktor Altun, Delta varyantının çok hızlı bulaştığını ve ağır hastalık tablosunun da ortaya çıktığını açıkladı.

Herkesin kısa süre içerisinde koronavirüs aşısı olması gerektiğini ifade eden Altun, Eylül ayının sonuna kadar koronavirüs aşılama takvimi bitmez ise önümüzdeki kışın çok zor geçeceğini belirtti. Hekimlerin de aşılandığını ifade eden Altun, son olarak sağlık çalışanı ölüm sayısının 438 olduğunu bildirdi. Salgının başladığı dönemlerde verilere bakıldığında ise sağlık çalışanı ölüm sayısının çok yüksek olduğunu ifade eden Profesör Doktor Gürcan Altun, son 3 ay içerisinde sağlık çalışanı ölümünün oldukça azalma gösterdiğini ifade etti ve bunun aşılamanın etkisi olduğunu dile getirdi.

Koronavirüs aşısı olmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu belirten Altun, yoğun bakımlarda yatan hastaların yüzde sekseninin üzerindeki kişilerin aşısız vatandaşlar ya da tek doz aşı olmuş kişiler olduğunu belirtti.