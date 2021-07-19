Van Valiliği, Göçmen Görüntüleri Konusunda Açıklama Yaptı

Basında ve sosyal medyada haberleri ve görüntüleri çıkan çok sayıda düzensiz göçmenin boş arazide toplu şekilde yürüdüğü fotoğraf ve videolar bir süredir gündemde. Van Valiliği, söz konusu görüntüler ile ilgili haberlerin yapılmasından sonra basın açıklaması yaptı.

Yapılan açıklamada, söz konusu görüntülerin 10 Temmuz tarihinde İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi’nin Erek Dağı istikametindeki açık arazide çekildiği aktarıldı. Kente takviye olarak gönderilen özel harekat ve kolluk personeli, İl Jandarma Komutanlığı'nca bölgeye sevk edilen takviye birlikleri bölgede göçmen kaçakçılarının düzensiz göçmenleri "şok ev" olarak tanımlanan saklamakta oldukları evlere operasyon yapmasıyla olayın ortaya çıktığının tespit edildiği belirtildi.

Polis tarafından sürdürülen çalışmalarda bölgeye yakın yerleşim yerlerinde bulunan binalarda 1456 düzensiz göçmenin bulunduğu belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bunları organize eden 11 kişi gözaltına alınmış ve 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. Buna ek olarak göçmenlerin saklandıkları 11 baraka tarzı yapı yıkılarak kullanılmaz hale getirilmiştir. İlimizde düzensiz göç ile mücadele faaliyetleri kararlılıkla yürütülmekte olup, bu konuda görevli askeri sınır birliklerimiz ile İçişleri Bakanlığımızca görevlendirilen jandarma ve polis güçlerimiz 24 saat esasına göre görev yapmakta, teknolojik imkanlardan ve özellikle insansız hava araçlarımızdan azami ölçüde faydalanmaktadır. Düzensiz göçü engellemeye yönelik faaliyetler neticesinde 2021 yılında Türkiye-İran sınırının ilimiz sınırlarında kalan hudut hattından 34 bin 308 kişinin ülkemize yasadışı yollarla girişi engellenmiştir. Yine güvenlik kuvvetlerimizce 2021 yılı içinde 27 bin 230 göçmen yakalanmış olup ayrıca aynı yıl içerisinde 716 organizatör yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır."

Sınır güvenliğinin korunması konusunda ise bölgeye ilave karakol ve kulelerin yapıldığı da açıklamaya ekledi. Açıklamanın devamında şunlar belirtildi:

"Ayrıca sınır güvenlik duvarı inşaatına başlanmış 110 kilometre hendek kazılmış ve ilave hendek kazım çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca sınır boyunda 76 monoblok ve lego kulenin yapımı tamamlanmış, 103 elektro optik kule yapımı da devam etmektedir. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzensiz göçmenlerin sınırı geçmesinin engellenmesi, yakalanması, göçmen kaçakçılığı suçuna iştirak eden veya organize eden kişi ve yapıların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir."