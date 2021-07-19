Kripto Paraya Vergi ve Sermaye Şartı Geliyor

Kripto para alım satımında yeni yasa çalışmaları sürmeye devam ediyor. Denetimi güçlendirmek amacıyla oluşturulan yeni yasa kripto paraya vergi ve sermaye şartı getirilecek ve model olarak ABD ve Avrupa’daki örneklerden yararlanılacak. Ancak ABD ve Avrupa’dakilerden daha sıkı bir yapı hedefleneceği belirtildi. Düzenlenen yasanın Ekim’de Meclis’e sunulacağı biliniyor.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül’ün yaptığı açıklamaya göre yasanın asıl amaçlarından bazıları şöyle; yatırımcının korunması, kara paranın önlenmesi ve kripto para alım satımında denetimin güçlenmesi. Gül, yasa çalışmasının tamamlandığını ve Ekim ayından Meclis’e sunulacağını belirtti.

Gül, açıklamasında şunları söyledi: “Biz serbest kambiyo, kur rejimi olan bir ülke olduğumuz için biraz daha sıkı bir düzenleme getiriyoruz" dedi.

Avrupa ülkelerinde olduğu gibi belirli bir tutarın üzerindeki değerler için vergi alınacak ve şirketlerde de sermaye şartı aranacak.

Sistemdeki şirketlere altyapıya uyum için süre verilecek

Kripto varlık çeşitlerinin de tanımlandığı yeni yasada, ihraç ve dağıtılması, alım satım yapanların uyması gereken ilkeler, varlık saklama hizmetinin hangi şartlarda kimler tarafından yapılacağı belirlendi. Şirketlerin Sermaye Piyasası Kurumu gözetiminde faaliyette bulunması, asgari sermaye şartının getirilmesi planlanıyor.

Sistemdeki kripto varlık şirketlerine ise altyapıya uyum sağlamaları için bir müddet süre verilecek. Aracı kurum sahiplerinde de birtakım kriterler ön planda olacak ve güvenlik soruşturmaları, teminat gösterilmesi gibi koruyucu adımlar önem teşkil ediyor. Denetim yetkisi Mali Suçları Araştırma Kurulu’na aitken, BDDK ise tüketicinin korunması, piyasa bütünlüğü ve rekabete yönelik gözetim mekanizması oluşturacak.

Gül, açıklamasında "Yasaklayanlar genelde demokrasi problemi olan ülkeler. Batı Avrupa, Amerika'da serbest mekanizmalar var. Biz biraz daha sıkı bir düzenleme getiriyoruz. Serbest kambiyo rejiminin olduğu bir yapıda üç aşağı beş yukarı Batı Avrupa veya Amerika benzeri düzenleme yapma arayışı içerisindeyiz. Avrupa Birliği'nin bununla ilgili esas düzenlemeleri 2024'te olacak" dedi.

Vergilerin doğrudan mı yoksa gelir vergisi aracılığıyla mı alınacağı merak konusuyken stopaj seçeneği ağırlık kazanmaya başladı. Amerika’da kripto para sahiplerinden vergi alınırken, Almanya başta olmak üzere Batı Avrupa’da 600 Euro üzerindeki değerler altından vergi alınmıyor.