Vali: "Rusya İle Baltık Ülkeleri Arasında Mal Hareketi Tamamen Yasaklanmalı"

Rusya'nın Kaliningrad bölgesinin valisi, Litvanya'nın "abluka" olarak adlandırdığı dışlamadaki yetkililere yanıt olarak, Rusya ile Baltık ülkeleri arasında mal hareketinin tamamen yasaklanmasını önerdi.

Vali Anton Alikhanov, Litvanya, Letonya ve Estonya'ya atıfta bulunarak, “Karşılıklı bir önlem olarak, üç Baltık Devleti ile Rusya arasında [üçüncü ülkelerden transit olanlar dahil] malların hareketini tamamen yasaklamayı öneriyoruz” dedi.

Bu, [bizim] deniz taşımacılığı yapanlara faaliyet sağlayacak ve AB kısıtlamalarından çok etkilenen Kaliningrad limanlarına iş verecek” dedi.

Litvanya Pazartesi günü, Avrupa Birliği'nin Moskova'ya karşı daha önce ilan ettiği yaptırımların aşamalı olarak yürürlüğe girmesiyle, toprakları üzerinden ticaret üzerindeki kısıtlamaları exclave'e genişletti.

Hükümetler, piyasalar ve şirketler, Rusya'nın Rusya gazını Almanya'ya taşıyan en büyük tek boru hattının kapatılmasını planlı 10 günlük bir bakım süresinin ötesine uzatmayı seçebileceğinden endişe ettiğinden, AB ticaret kısıtlamaları yükseltildi.

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Kaliningrad, NATO ve AB üye ülkeleri Litvanya ve Polonya ile sınır komşusudur ve çoğu mal için Litvanya'dan geçen demiryollarına ve karayollarına güvenir.

Kıyı bölgesi, AB yaptırım rejimi kapsamında 17 Haziran'dan bu yana Rusya anakarasından yapılan bazı yük taşımacılığından kesildi .

Gıda gibi insani veya temel kategorilere giren mallar yaptırımlardan muaftır.

Kaliningrad'ın izolasyonu konusundaki anlaşmazlık, diğer kısıtlamaların Moskova'yı borcunu ödemeye zorlamasının ardından Rusya ile artan bir çatışmanın korkuları arasında Avrupa'nın yaptırımları uygulama kararlılığını test ediyor.

AB yetkilileri, Almanya'nın da desteğiyle, Haziran ayı sonlarında, soğukluğu çözmek için hızlı bir uzlaşma aradılar.

Ancak kaynaklar, Reuters haber ajansına, bir zamanlar eski Sovyetler Birliği içinde Moskova'dan yönetilen Litvanya'nın, Kremlin'e taviz olarak görülebilecek bir şeyi yapma konusunda ciddi çekinceleri olduğunu söyledi.