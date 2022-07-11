İngiltere'nin Dışişleri Bakanı Truss, Bir Sonraki Başbakan Olma Yarışına Giriyor

İngiltere dışişleri bakanı Liz Truss, giderek daha sert ve öngörülemeyen bir yarışmada diğer 10 umutluya katılarak Boris Johnson'ın yerine başbakan olma yarışına girdi.

Ticaret, adalet ve hazine dahil olmak üzere çeşitli devlet dairelerinde bakanlık görevlerinde bulunan Truss, Pazartesi günü vergileri azaltacağını ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı sert bir çizgiyi sürdüreceğini söyledi.

Hükümeti bir dizi skandal yüzünden çöküşün ardından Perşembe günü görevden alınan Johnson'ın yerine geçmek istiyor .

Yarışma, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin liderliği içindir ve kazanan daha sonra başbakan olur. Amaç, Eylül ayına kadar bir halef bulmak.

Bir kampanya videosunda, “Temel Muhafazakar ilkelere bağlı bir hükümete liderlik edeceğim: düşük vergiler, harcamaları sıkı bir şekilde kontrol etme, ekonomide büyümeyi yönlendirme ve insanlara ulaşmak istedikleri her şeyi elde etme fırsatı verme” dedi.

Yarış, modern İngiliz siyasi tarihinin en dikkat çekici dönemlerinden birini izledi; 50'den fazla hükümet bakanı Johnson'ın karakterini, dürüstlüğünü ve gerçeği söyleyememesini kınayarak istifa etti.

Birçok milletvekili, gözden düşmüş Johnson'ın halefi bulunana kadar görevde kalmasından memnun değilken, partinin seçim sürecini hızlandırması muhtemel.

Adayların, sayıyı ikiye indirmek için bu hafta oylama başlamadan önce sürece girmek için yaklaşık 30 politikacının desteğine sahip olmaları konusunda ısrar edebilir.

Vergi indirimleri konusu, neredeyse tüm adayların ticari veya kişisel vergileri kesmeyi vaat etmesiyle hızla yarışın merkezi savaşı haline geliyordu.

Yarışmanın sonucuna karar verecek olan Muhafazakar Parti'nin 200.000 üyesine adım atarken Truss, Ulusal Sigorta primlerindeki son artışı tersine çevireceğini söyledi ve kurumlar vergisinde bir kesinti sinyali verdi.

Diğer adaylar eski dışişleri bakanı Jeremy Hunt ve eski sağlık bakanı Sajid Javid kurumlar vergisini düşürme sözü verirken, eski savunma bakanı Penny Mordaunt akaryakıt vergisini düşürme sözü verdi.

Maliye bakanının eski şansölyesi Rishi Sunak ilk sırada önde gidiyor, ancak “rahatlatıcı peri masallarının” benimsenmesinin gelecek nesilleri daha da kötüleştireceğini söyleyerek yakın vergi indirimleri olasılığını küçümseyen tek aday.

Lansman videosunda “Birisinin bu anı yakalaması gerekiyor” dedi.

Bu, vergi yükünün 1950'lerden bu yana en yüksek seviyeye yükselmesinin ardından rakiplerini ekonomik siciline saldırmaya sevk etti.

Bir politikacı, Sunak'ın sicilini eleştiren bir dosyanın milletvekillerinin WhatsApp gruplarında dolaştığını doğruladı.

Geçen haftaki kargaşada atanan maliye bakanı Nadhim Zahawi, basında çıkan haberlerin eski işadamının kişisel mali durumu ve vergi sicili hakkında soru sormasının ardından rakipleri tarafından da hedef alındığını söyledi.

Sky News yayıncısına “Açıkça lekeleniyordum” dedi.

Liderlik yarışını kim kazanırsa, göz korkutucu bir tepsi ile karşı karşıya kalacak.