Son yıllarda Türk Lirası'nın önemli ölçüde değer kaybetmesi, vatandaşların önemli bir kısmının birikimlerini koruma aracı olarak altına yönelmesine neden oldu. Bu nedenle, ABD Merkez Bankası'nın Eylül ayındaki faiz kararının ardından altın fiyatlarında yaşanan hareketler büyük ilgi gördü.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Kapalıçarşı'daki gelişmeleri yakından takip ediyor. Memiş, Fed Başkanı Powell'ın Cuma günü yaptığı açıklamaların ardından piyasa beklentileri ve fiyat dalgalanmalarına ilişkin beklentilerinin karşılandığını belirtiyor. Memiş, altın fiyatlarındaki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

YATIRIMCILARA SESLENDİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, emtia piyasalarındaki düşüş eğiliminin tersine döneceğini öngörüyor. Düşük fiyatlardan alım yapmanın tam zamanı olduğunu belirten Memiş, bunun için son şans olduğunu vurguluyor. Alanındaki uzmanlığıyla tanınan Memiş, bu fırsat penceresi için belirli bir tarih de veriyor.

Memiş, bugün piyasaların düşük fiyatlardan altın almak için son bir fırsat sunacağından emin olduğunu belirtiyor. Yatırımcılara seslenerek "Zamanı geldi" diyor.

YÜKSELİŞE HAZIR OLUN!

İslam Memiş altının son dalgalanmaları ile alakalı “Geçtiğimiz ay faiz kararının açıklanmasından bu yana uzun süreli bir düşüş trendi içinde olan altın şu anda 1890 direnç seviyesinin altına inmiş durumda. Ancak bu düşüşlerin bugünden itibaren kademeli olarak yavaşlayacağına ve ilerleyen günlerde bıçak sırtı gibi keskin bir şekilde tersine döneceğine inanıyorum. Özellikle ağustos ayının sonuna doğru, ons fiyatını 1950'nin üzerine çıkaran yeni ataklara tanık olabiliriz.

Bu nedenle herkesi dikkatli olmaya çağırıyorum. Toplantının ve Powell'ın konuşmalarının ardından, çeşitli varlık sınıflarının dolar karşısında değer kaybedeceğini doğru bir şekilde tahmin etmiştik. Ancak işler tersine dönmek üzere. Dolar endeksinin düşmesi beklenirken, hem altın hem de Euro'da bir yükseliş öngörüyoruz. Şahsen ben kısa bir süre önce birikimlerimin 4000 dolarını altına kaydırdım. Yarın fiyatları yakından izleyeceğim ve eğer altın daha fazla düşüş yaşarsa, birikimlerimin kalan kısmını daha fazla altın satın almak için kullanmayı planlıyorum. Tüm birikimlerinizi tek bir yatırım aracına yatırmamanızı şiddetle tavsiye ederim. Çeşitlendirme, riskleri azaltmanın ve getirileri en üst düzeye çıkarmanın anahtarıdır.” şeklinde konuştu.