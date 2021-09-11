Vakıfbank'tan Şaşırtan Kampanya: 15.000 TL için Şart Yok... Son Dakika Bankadan Açıklama Geldi

Vakıfbank üzerinden yeni bir kampanya başladı. Vakıfbank 15 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasında hızlı bir şekilde onay vereceğini duyurdu. Vakıfbank 15 bin TL'ye kadar ihtiyacı olan kişilere 36 ay vadeli ve aynı dakika içerisinde onaylı kredileri verecek. Resmi internet sitesi üzerinden de yapılan bu duyuru ile birlikte 15.000 TL'ye kadar ihtiyacı olan kişilere belirtilen Kredi politikalarına uygun olmaları durumunda hemen onay verilecek. Vakıfbank üzerinden yapılan bu kampanya ile birlikte başvuru aşamaları ve şartları da belli oldu...

Vakıfbank 15.000 TL şartsız kredi kampanyası nasıl alınır?

Vakıfbank üzerinden 15 bin TL'ye kadar şartsız kredi kullanmak istiyorsanız emekli olmanız devlet memuru olmanız veya sigortalı olarak çalışan olmanız gerekmektedir. 15.000 TL ve 36 ay vadeli olarak verilen bu krediler bireysel ihtiyaç kredisi olarak banka tarafından vatandaşlara ödenmektedir. Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilerin sigortalı olarak işyerinde çalışıyor olması durumunda banka kişinin en az 6 aydır toplamda ise 12 aydır sigorta primlerinin yatmış olmasını isteyecek. 15.000 TL'ye kadar acil ihtiyacı olan kişilerin emekli olması durumunda ise emekli maaşları Bu bankada olması durumunda banka şubelerine gitmeden de kredi kullanabilecekler. Kredi başvurusu yaptıktan sonra banka sizleri değerlendirmeye aacak ve bu değerlendirme sonrasında sizlere Kredi sonucu uygulanacaktır.

Vakıfbank kredi başvurusu nasıl yapılır?

Vakıfbank üzerinden şartsız olarak verileceği duyulan 15.000 TL ihtiyaç kredilerinde banka kredi başvurularını birden fazla yöntemi ile alacaktır. Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler 15 bin TL'ye kadar onay almak istiyorlarsa bankadan yapmış olduğu resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak sonucunu öğrenebilecekler. Ayrıca size en yakın Vakıfbank şubesine giderek de 15 bin TL'ye kadar ve 36 ay vadeli olarak kredi kullanabileceksiniz.

Vakıfbank banka şubeleri üzerinden yapmış olduğunuz Kredi başvurularında banka sizden gelir belgesi ve kimliğinizi isteyecektir. Kredi başvurusu yaptıktan sonra değerlendirme sonucu olumlu olan kişilere 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemelerinde de 3 ay ertelemeli olarak Kredi ödemeleri yapılacaktır.

VakıfBank'ın resmi internet sitesine girerek güncel faiz oranlarını öğrenebilir Kredi hakkında detaylı bilgileri daha resmi olarak öğrenebilirsiniz. Vakıfbank yaptığı Bu kampanyada 1.55 faiz oranları ile müşterilerine Kredi imkanı sunacaktır.