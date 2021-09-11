Emekliye Önemli Haber: Eksik Ödenen 1000 TL Hesaplara Yatmaya Başladı, Son Dakika

Emekliye önemli haber. Son dakika olarak duyuruldu. Emekli hesaplarına eksik yattığı söylendi. 1000 TL'ye kadar tekrardan ödeme alabilirsiniz. Emekli olan kişilere son zamanlarda yapılan kampanyalardan bir tanesi olan nakit avans yani artı para kampanyasında bazı bankalar eksik para yatırmaktadır.

Emekli olan kişilerin Kredi notuna göre verilen bu artı para hizmetinde 1000 TL ile 10.000 TL arasında ödemeler yapılmaktadır. 10.000 TL'ye kadar acil ihtiyacı olan kişilere verilen nakit avans limitleri kendi emekli maaşı hesabınız üzerinden yatırılıyor. Yapmış olduğunuz başvurular sonrasında eğer istediğiniz parayı almadıysanız ve en az bir dönem ödemesini yaptıysanız bin TL'ye kadar limitinizi yükseltebiliyorsunuz.

Ziraat bankası'ndan 1000 TL ve üzerinde nakit avans kampanyası...

Ülkemizin Kamu Bankası olan Ziraat Bankası üzerinden emekli olan müşteriler artı para hizmetinden yararlanabiliyorlar. Ziraat Bankası emekli olan kişilere artı para hizmeti ile birlikte ayrıca kredi ve emekli promosyon hizmetleri de sunmaktadır. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alıyorsanız bankanın mobil uygulamasına girerek buradan nakit avans başvurusunda bulunabilirsiniz. Ziraat Bankası üzerinden yapmış olduğunuz nakit avans başvurusunda banka değerlendirmeyi yapacak ve değerlendirme sonucunda sizin hesabınıza artı para olarak bir limit yüklenecek.

1000 TL ve üzerinde yüklenen bu limitlerde eğer düşük limitli olarak onay aldıysanız en az bir dönem ödemesini yaptıysanız Ziraat Bankası üzerinden artı para limiti arttırma işlemleri yapabilirsiniz. Ziraat Bankası artı para limiti arttırma işlemlerini de bankanın mobil uygulamasına girerek yapabiliyorsunuz.

Vakıfbank emekliye nakit avans kampanyası...

Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alan kişiler Vakıfbank mobil uygulamasına girerek emekli maaşı hesabı üzerinden artı para başvurusunda bulunabiliyorlar. Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alan müşteriler eğer daha önce artı para aldılarsa ve bu limitleri düşük ise, Vakıfbank mobil uygulamasına girerek artı para limiti arttırma işlemleri talebinde bulunabilirler.

Vakıfbank artı para limiti arttırma işlemlerini yaptıktan sonra hemen değerlendirmeye alınacak ve onaylanan limitiniz sizin hesabınıza yatacaktır. Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alan kişiler ayrıca bu bankadan emekli promosyonu ve maaşının 22 katına kadar ihtiyaç kredisi kullanabilmektedir.

DenizBank'tan emekliye nakit avans kampanyası...

Denizbank üzerinden emekli maaşı alıyorsunuz DenizBank'ın mobil uygulaması aracılığı ile nakit avans kampanyasına başvurunuz yapabiliyorsunuz. Denizbank mobil uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz başvuru sonrasında değerlendirme kısa sürede sizlere sonuç olarak dönecektir. DenizBank kurtaran hesap adı altında verilen artı para hizmeti emekli olan müşterilere yüksek limitli olarak onaylanmaktadır.