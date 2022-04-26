Vakıfbank'tan Maaşınızın 30 Katı Kadar Düşük Faizli Nakit İmkanı Başladı! Banka Müdürü Açıkladı! Kimler Alabilecek?

Vakıfbank'tan Maaşınızın 30 Katı Kadar Düşük Faizli Kredi Çekmek İster Misiniz? Derhal Başvurun! Vakıfbank resmi internet sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre Vakıf Bankası'ndan maaşını alan vatandaşlara, almış oldukları maaşın 30 katı kadar kredi verileceği açıklandı. Detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

Türkiye'nin öncü kamu bankaları arasında yer alan Vakıfbank üzerinden maaşınızın 30 katına kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılım sağlamak mümkündür. Vakıfbank, son dönemlerde Özellikle de acil para gereksinimi bulunan müşterilere devamlı güncel kampanyalar gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi soluyor. Türkiye'nin kamu Bankası olan Vakıfbank, düşük faiz oranları ile en son yapmış olduğu kredi kampanyasında kendi Bankası'ndan emekli maaşı almakta olan ya da kendi Bankasından devlet memuru maaşı alan vatandaşlar hap maaşlarının 30 katı kadar kredi avantajı sağlıyor. Sigortalı bir şekilde çalışanı vatandaşları İslam ve araçlarını bu bankadan almaları durumunda 22 katına kadar ihtiyaç kredisi avantajından faydalanabiliyor.

Vakıfbank maaşın 30 katı kadar kredi başvurusu nasıl yapılır?

Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak vatandaşlar, yüksek limiti kredi kullanmayı istemeleri halinde en yakın Vakıfbank şubesine kimlik gelir belgesi ile beraber gidebilir ve müracaat işlemlerini anında yapabilir. Vakıfbank üzerinden kredi kullanacak vatandaşların aldıkları maaşın 30 katı kadar yani 90.000 TL ihtiyaç kredisi için 24 aylık vade seçeneği sunulacaktır. 50.000 TL'ye kadar kredi kullanmak istemeniz halinde 36 ay vade seçeneği ile bu Kredi avantajından faydalanmanız mümkündür.