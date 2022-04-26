2 Özel Bankadan Ev Hanımlarına 10.000 TL Destek! Başvurular Nasıl Yapılır? Ev hanımlarına 10 bin TL tutarında destek ödemesinin yapılacağı Denizbank ve Akbank resmi internet sayfaları ve sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu. Buna göre ev hanımlarını unutmayın bu 2 özel banka, Ramazan bayramına sadece birkaç gün kala 10.000 TL tutarında destek ödemesi ile ev hanımlarının ihtiyaçlarını gidermeleri hedefleniyor.

Acil paraya sıkışan ev hanımlarının imdadına Akbank ve Denizbank yetişti. Bu iki bankanın resmi internet sayfaları üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre 10.000 TL tutarında ihtiyaç kredisinin 36 aylık vade seçeneği şeklinde verileceği açıklandı.

Akbank 10.000 TL ev hanımlarına kredi başvurusu müracaat işlemleri nasıl yapılır?

Akbank üzerinden 10 bin TL'ye falan ev hanımı kişilere ihtiyaç kredisi müracaat işlemlerinin yapılması gerekiyorsa banka kredi politikalarına uygun olması gerekir. Buna göre cep telefonunuzun mesaj bölümüne geldikten sonra T.C. kimlik numaranızı yazmanız ve 4425 ile göndermeniz gerekir. Sadece 5 dakika içerisinde kredi onayı ile ilgili bir mesaj gelecek ve bu mesajın gelmesinden sonra ev hanımlarının gerek Akbank şubeleri ne gitmeleri ile gerekse de mobil bankacılık uygulamaları üzerinden anında hesaplarını 10.000 TL parayı aktarımları mümkün hale gelecek.

Denizbank ev hanımlarına 10.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası detayları neler?

DenizBank Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Ramazan bayramına sadece birkaç gün kala ev hanımlarının özellikle de bayram ihtiyaçları ile ilgili parasal problemleri yaşamaması açısından kendilerine 10.000 TL tutarında 36 aylık vade seçeneği şeklinde uygun faiz oranları ile kredi verilecek. Müracaat işlemlerinin yapılması için ev hanımlarının virgüllü kendilerine en yakın DenizBank şubelerine giderek müracaat işlemlerini yapmaları mümkün olduğu gibi diğer taraftan Denizbank mobil bankacılık ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden aynı şekilde müracaat işlemlerini yapmaları mümkündür.