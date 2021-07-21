Vakıfbank'tan Faizsiz Kredi Hamlesi Geldi, En az 100.000 TL'ye Kadar Şartlara Uygun Olanlara Faizsiz Kredi Verilecek

Vakıfbank, ülkemizin kamu bankası olarak temsil eden ve müşterilerin tercih ettiği bankaların ilk sırasında yer alan bir bankadır. Bu banka üzerinden kullanacağınız ihtiyaç kredilerinde bu faizli ve faizsiz destekler alabilirsiniz. Banka yayınladığı son duyuru ile birlikte 100000 TL'ye kadar kendi müşterilerine ve şartları uygun olan kişilere faizsiz kredi desteği vereceğini duyurdu. Sizlerde bu kredileri almak istiyorsanız, bankanın yapmış olduğu kredi kampanyasına katılarak, politikalara uygun bir şekilde, 100000 TL'ye kadar faizsiz kredi alabilirsiniz.

VakıfBank üzerinden verilecek olan bu faizsiz kredileri kullanmak isteyen kişilerin esnaf olması ve daha önce Vakıfbank üzerinden bir kredi kullanmış olması gerekmektedir. Vakıfbank ihtiyaç kredisi olarak verilecek ve yüz bin TL'ye kadar limit olacak bu kredileri faizsiz olarak almak istiyorsanız, en fazla on iki ay vade ile işlem yapacaksınız. Esnaf olan vatandaşların faizsiz kredi kullanabilmeleri için 12 ay vadeye kadar alacakları bu kredilerde banka sadece hayat sigortası için para kesecektir. Vakıfbank'ın resmi internet sitesi üzerinden de yayınlanan kredi kampanyası sonrasında başvuruların nasıl yapılacağı da merak konusu olmuştur. Vakıfbank üzerinden yapacağınız başvurular sonrasında sizlere hemen sonuç verilecek ve kredi onayı almanız ile birlikte 12 ay vadeye kadar faizsiz 36 ay vadeye kadar uygun faizlerle kredi kullanabileceksiniz.

Kredi başvuru şartları nelerdir?

Vakıfbank üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler başvuru, şartların uygun olması durumunda onay alacaklardır. Daha önce bu bankadan bir kredi kullanan veya ticari hesabı olan esnaf vatandaşlar, 100000 TL'ye kadar faizsiz destek alabilirler. Banka, resmi internet sitesinden de yayınlanan bu haberiyle birlikte 100000 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen kişiler eğer faizsiz olarak kredi almak istiyorlarsa, 12 ay vadeye kadar işlem yapmaları gerekiyor.

12 ay ile 36 ay vade arasında kredi kullanmak istiyorsanız, bankanın uygun faiz oranlarından yararlanacak ve ilk kredi taksit ödemesinde de 3 ay erteleme yapabileceksiniz. Kredi kullanacak olan kişilerin banka kredi politikalarına uygun bir müşteri olması da isteniyor. Daha önceki banka çalışmalarınızdan dolayı eğer icralık veya avukatlık bir durumunuz varsa, kredi onay alamazsınız.

Başvurular nasıl yapılacak?

Vakıfbank üzerinden kredi başvurusu yapmak için banka şubelerine gideceksiniz. Size en yakın veya ticari hesabınızın bulunduğu Vakıfbank şubesine kimlik ve belgeleriniz ile birlikte giderek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. 2021 yılının son gününe kadar bu kredi kampanyasının devam edileceği biliniyor, Vakıfbank üzerinden ayrıca faizsiz kredi haricinde destek kredilerinden de faydalanabilirsiniz. özellikle çiftçi olan vatandaşlarımız çiftçi kredileriyle birlikte düşük faiz oranları ile kredi alabileceklerdir.