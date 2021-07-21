Alişan'ın Kardeşi Selçuk Tektaş 41 Yaşında Son Yolculuğuna Uğurlandı

Başarılı şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajerliğini yapan Selçuk Tektaş’ın koronavirüs tedavisi görmekte olduğu hastanede hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı. Bir süredir koronavirüs ile mücadelesine devam eden Tektaş’ın sabah saatlerinde hayatını kaybetmesi üzüntüyle karşılandı. 41 yaşındaki Selçuk Tektaş gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Koronavirüse yakalanması ile sevenlerini ve yakınlarını üzüntüye boğan Tektaş, yoğun bakımında entübe edilmiş ve hayata tutunma mücadelesi veriyordu. 41 yaşındaki ünlü isimden acı haber geldi ve Selçuk Tektaş acı haber ile ailesini ve yakınları gözyaşlarına boğdu.

Doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen 41 yaşında hayatına kaybettiği öğrenilen Selçuk Tektaş Teşvikiye Camii'nde gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı ve eşi Merve Tektaş, ayakta durmakta güçlük çekti.

Tedavi süresi boyunca kardeşini yalnız bırakmayan ünlü şarkıcı Alişan ve ailesi, almış oldukları acı haber sonrasında cenazeyi teslim aldı ve 41 yaşındaki Selçuk Tektaşın maaşının omuzlar üzerinde Teşvikiye Camii'ne getirildiği bilgisine ulaşıldı.

Hayatını kaybeden Tektaş’ın eşi Merve tektaş ayakta durmakta zorluk çekti ve gözyaşları sel oldu. Başarılı şarkıcı Selçuk Tektaş’ın cenaze törenine Çağla Şikel, Bülent Serttaş, Murat Kurşun ve Melek Baykal gibi sanat dünyasından ünlü isimler de katılım gösterdi. Bunun yanı sıra Ciner Medya yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ da cenaze törenine katılan isimler arasındaydı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 41 yaşında hayatını kaybeden Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş’ın hayatını kaybetmesi üzerine Alişan ile telefonda görüşerek taziye mesajını iletti. Telefon ile yapılan görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Selçuklu Tektaş’a Allah'tan rahmet ve Tektaş’ın ailesi ile dostlarına başsağlığı temennisinde bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Ünlü oyuncu Özcan Deniz de acı haberi tüm samimiyeti ile paylaştığına dair bir mesaj yayınlayıp sabır diledi ve çok üzüldüğünü belirtip taziye mesajlarını iletti. Bununla birlikte Ünlü şarkıcı Demet Akalın da Alişan'ın kardeşinin hayatını kaybetmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.