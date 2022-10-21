Vakıfbank’tan Ertelemeli İhtiyaç Kredisi! Başvurularda Gecikmeyin!

Kamu bankası olarak hizmet veren Vakıfbank vatandaşlar için ertelemeli ihtiyaç kredisini açıkladı. 36 vadeye kadar olan kredi finansmanını alıp 6 ay sonra ödeyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için haberimizi okuyabilirsiniz…

Kamu bankaları vatandaşın yanında yer almaya devam ediyor. Gerçekleşen taleplere göre kredi paketi sunan banka müşterilerinin taleplerini görmezden gelmedi. Ertelemeli kredi kampanyası ile birlikte yine vatandaşın yanında yer alan banka nakit desteğini sürdürmeye devam ediyor. Şimdi alarak 6 ay sona ödeme yapabilirsiniz.

Şimdi Al 6 Ay Sonra Öde Kampanyası Başladı

Vakıfbank müşterilerini ihtiyaçlarını karşılamaları için 36 ay vadeli kredi imkânı sunuyor. Cazip ve düşük faiz oranlarının bulunduğu kredide esnek ödeme seçenekleri de mevcut. Bunun yanı sıra başvurular için vatandaşların şubelere gitmesine de gerek duyulmuyor. Zamanı değerli olan müşteriler için mobil bankacılık veya internet şubelerinden kolay bir şekilde başvuru yapma imkânı da sunuyor.

Sms İle Kredi Başvurusu Yapılabilir

Bankanın sunmuş olduğu yeni kredi paketine katılım sağlamak isteyen vatandaşlar SMS ile kredi başvurusu yapabilir. Başvuru için aralarında boşluk bırakarak sırası ile Kredi, TC kimlik numarası ve aylık gelir yazılarak 5724 nolu numaraya kısa mesaj gönderilerek başvuru yapılır.

Kredinin Özellikleri

Banka tarafından verilen krediye başvuru yaparak kullanmak isteyen vatandaşlar, ister evlilik isterlerse tatil için krediyi kullanabilirler. 36 ay vadeye dayanan seçenekler ile esnek ödemenin de bulunduğu kredi imkânı sunuyor.

- Aylık eşit taksitli

- Artan taksitli

- Azalan taksitli

- 3 ay ödemesiz dönem

- 3 ayda bir ödemeli dönem

- Balon ödemeli

Sunulan krediden faydalanmak isteyen vatandaşlar teminat veya kefil göstermesine gerek duyulmuyor. Belirli bir gelir kaynağı olan ve kredi notu yüksek risk göstermeyen herkese krediye başvuru yapabilir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Kredi başvurusunda bulunan vatandaşlardan bankalar 3 farlı belge talep ediyor. Kimlik belgesi, pasaport veya sürücü belgesi, bir diğer belge ise ikametgâh belgesi son alarak da gelir düzeyini gösterir belgenin bankaya ibraz edilmesi gerekir. Gerekli olun bu belgeler temin edilerek bankaya kredi başvurusu yapılabilir.