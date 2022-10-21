Doğalgaz Faturanız Çok Mu Geliyor? Azaltmak Sizin Elinizde! Şimdi Faturanızı Neredeyse Yarı Yarıya Düşecek Önlemler

Doğalgaz faturanız çok mu geliyor? Bu son zamlardan sonra faturalarla başa çıkmak zorlaştı mi? Öyleyse bu haber tam sizlik! Aslinda el yordamıyla alınacak bir çok önlemler dizisi mevcut! Doğalgaz faturası en az 150 TL ve üstü ödeyenler için bir bilgilendirme yapıldı. Hava şartlarının değişmesi mevsimin kışa dönmesiyle doğalgaz faturaları yürekleri hoplatıyor.

Kullanıcılar bu faturayı nasıl kıssam da az ödemem diye düşünüyor. İşte Mehmet Şirin Sönmez'de bu düşüncelere ve söylentilere kulak verdi hemen bir açıklama yaptı. Herseyin yüzde yüz zam gördüğü ülkemizde yine ocak zamların hazırlanırken vatandaş Doğugaz Tatvan Şube Müdürü Mehmet Şirin Sönmez bir açıklama yaptı. Mehmet Şirin Sönmez bazı kolay tedbirlerle faturanız da gözle görülür oranda düşüşler yaşanması mümkün. Yeter ki tedbirli olun dedi.

Doğal Gaz Neden Pahalı

Evlerde ve işyerlerinde ülkenin bütün birimlerinde yaşama ve çalışma alanlarında kullanılan doğalgaz yurtdışından ülkemize geliyor. Kendimiz çıkarmıyoruz. Haliyle dünya ekonomisine göre bir maliyet belirlenerek ülkemize giriş yapan doğalgaz şuanda yaşanmakta olan küresel krizden mutlaka etkilenenler arasinda oluyor. Etkilenmeye de devam ederek çok büyük farklıysa artmaya devam ediyor. Suan da be Doğal gaz faturası vatandaş için bir çileye dönüşmüş durumda. Bir de ocak da Gelecek ciddi zam oranları büyük korkulara beden oluyor. Bu yüzden vatandaş ben en düşük fatura tutarını nasil öderim diye düşünüyor.

Doğalgaz Faturalarının Düşük Gelmesi İçin Alınacak Önlemler

Uzmanlar uyarıyor! Isıyı sabit tutmak doğalgaz kullanıcıları için çok önemli olmalı aynı zamanda yalıtım şart. Yalıtımsız bir binada normal şartlarda ödeyeceğiniz faturanın dört katını ödemeniz malesef mümkün. Bir de doğalgaz sisteminin gerekli aralıklarla bakımını mutlaka yaptırmak gerektiğine değinen uzmanlar en az yılda bir defa kombi ve petekler su dağıtım sistemi kontrol ettirilmeli herşeyden önce olası bir doğalgaz zehirlenmesine karşı önlem alınmalı diye uyarıyorlar.