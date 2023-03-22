Vakıfbank’tan Düşük Faizli Taşıt Kredisi!

Son zamanlarda hem sıfır el hem de ikinci el otomobil fiyatlarında yaşanan artışlardan dolayı otomobil satın almayı düşünen kişiler nakit sıkıntısı yaşadığı takdirde kredi desteğine ihtiyaç duyuyor. Nakit sıkıntısı yaşayan kişilerin ilk başvurdukları yer bankaların taşıt kredisi oluyor. Bugün ortalama bir sıfır kilometre otomobilin fiyatı en düşük 600.000 TL'den başlıyor. Hayalindeki aracı almak isteyen fakat ekonomik olarak zorluk yaşayan kişilerin yardımına bankaların taşıt kredisi koşuyor. Bankadan bankaya değişen taşıt kredisi faizleri, taşıt kredisi kullanmayı düşünen kişileri bankaların faiz oranını araştırmaya itiyor. Bu durumda ise vatandaşların yardımına özel bankalara göre daha düşük kredi faizi uygulayan kamu bankaları koşuyor. Vakıfbank tarafından açıklanan taşıt kredisi kampanyası ile müşterilere kredi faizinde indirim haberi verildi. Vakıfbank tarafından müşterilerine özel olarak hazırlanan taşıt kredisi kampanyasının detayları neler, taşıt kredisi faiz oranı ve vade süresi ne kadar? Otomobil alırken taşıt kredisine ihtiyaç duyan kişiler tarafından araştırılan bu soruların cevabı siz değerli okullarımız için haberimizin devamında yer alıyor.

Vakıfbank Taşıt kredisi Özellikleri Neler?

Vakıfbank'tan taşıt kredisi kullanmak isteyenler için özel bir kampanyayı açıkladı. Taşıt kredisi kullanacak olan kişilerden istenen şartlarda belli oldu. Bu kredi desteğini alan vatandaşlar kolay bir şekilde otomobil sahibi olabiliyorlar. Kullanılan taşıt kredisinin avantajlı ödeme seçenekleri ile krediler aydan aya düşük tutarlı taksitlerle bankaya geri ödenecek.

Vakıfbank taşıt kredisi kampanyası kapsamında kullanılacak olan kredinin maliyetleri kadar vadesi de merak edilerek araştırılıyor. Bankalar vade şubelerinde herhangi bir değişiklik yapamıyor nedeni ise BDDK tarafından sınırlamalara tüm bankalar uymakla mükellefler. Bunun için de Vakıfbank taşıt kredisi paketi en fazla 48 aya kadar vade avantajı sağlayabiliyor. Ancak bu vade seçeneği sadece 400 Bin TL'ye kadar değeri olan araçlar için geçerli oluyor. Eğer otomobilin değeri 400 Bin Türk lirası ile 800 Bin Türk lirası arasında ise o zaman taşıt kredisi azami vade süresi 36 aya kadar düşebiliyor. Bu şekilde otomobilin fiyatı yükseldikçe buna bağlı olarak vade süresi de düşüyor. 2 Milyon TL'nin üzerinde değeri olan araçlara ise Vakıfbank taşıt kredisi veriyor. Vakıfbank'ın taşıt kredisi kampanyası dahilinde müşterilere çeşitli bazı ödeme seçenekleri de sunuluyor. Müşteriler bütçelerine en uygun ödeme planını tercih ederek kredilerini kullanabiliyorlar. Bu ödeme planı aylık eşit taksitli olması zorunlu olmadığı gibi 3 ayda bir ödeme yapılan bir ödeme planı da tercih edilebiliyor.

Vakıfbank 200 Bin TL Kredi Maliyet Tablosu

Vakıfbank'tan taşıt kredisi kullanmak isteyenlere indirimli olarak aylık yüzde 1,61 oranında faiz uygulanıyor. 48 ay vade ile 200 Bin TL taşıt kredisinin aylık taksit miktarı 6.536 Türk lirası olarak hesaplanıyor.