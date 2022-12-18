Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 11 Sözleşmeli Personel İlanı!

Maden Tetkik ve Arama Genel müdürlüğü sözleşmeli personel alım ilanı yayınlandı. 26 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular kabul ediliyor. Başvuracak olan adayların KPSSP93 ve P94 puan türü değerlendirmeye alınacaktır. Tekniker mühendis ya da teknisyen olarak yapılacak başvurular dikkate alınacaktır.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 11 Sözleşmeli Personel Başvuru Şartları

Başvurmak isteyen adayların yerine getirmesi gerekli olan konular bulunur. İstenen şartlar arasında şunlar yer alıyor:

657 sayılı devlet memurları kanununun 48. maddesindeki yönergeleri taşımak

Görevi yapmaya engel olabilecek herhangi bir zihni ya da fiziki bir hastalığı bulunmamak Bankalar Üzerinden Emekli Maaşı Alanların Dikkatine, Kamu Bankaları Hesabınıza 70.000 TL Ödeme Yatıracak!

Arazide çalışmaya elverişli bir pozisyonda yer alabilmek

Başvuracak olan kişinin tercih edeceği bölüme yönelik tüm nitelikleri taşıyor olması

2022 yılında yapılan KPSS B grubu sınavına girmiş lisans mezunları için P3, ön lisans mezunları için P93, ortaöğretim mezunları için P94 puan türü üzerinden en az 70 puan almış olması gerekiyor

Herhangi bir şekilde Sosyal Güvenlik kurumlarında emekliliği ya da yaşlılık aylığı bulunmuyor olması gereklidir