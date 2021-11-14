Vakıfbank’tan çalışanlara uygun faizle 125.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası başladı. Bu krediyi çalışanlar veya emekli olan kişiler kullanabilirler. Sizde ihtiyaç kredisi için yüksek limitli ve uygun faizli kredi almak istiyorsanız, Vakıfbank ihtiyaç kredisine başvuru yapabilirsiniz. Yazımızda, bu kredi başvurusunun nasıl yapıldığını ve hangi müşterilere onay verildiğinin bilgisini alabilirsiniz.

Vakıfbank, ülkemizdeki kamu bankalarından birisidir. Bu bankanın devlet tarafından işletilmesi, daha çok müşteriye hitap etmesini sağlamıştır. Çünkü devlet bankalarından, diğer özel bankalara nazaran daha uygun faizlerle kredi alabilirsiniz. Bir para ihtiyacınız olduğu zaman, bankaların kredi kampanyalarını da merak edersiniz. En uygun faizli ve en yüksek limitli kredi veren bankalar tercihe sebebi olmaktadır. Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, Vakıfbank size uygun bankalar arasında olabilir. Hem uygun faiz oranları, hem de kredi başvuru aşamaları ile birlikte size en uygun kredi veren bankalar arasında gösterilmektedir. Şimdi sizlere kamu bankası olan bu Vakıfbank’ın, kredi başvuru şartları ve 125.000 TL kredi almaları için nasıl başvuru yapacaklarından bahsedelim.

Vakıfbank Kredi Başvuru Şartları Nedir?

125.000 TL kredi başvurusu yaptığınızda, bu krediyi alabilmeniz için öncelikle çalışan birisi olmanız gerekiyor. Çalışan kişilerinde sigorta durumlar belli bir yere kadar kesintisiz yatması gerekir. Bunun için kredi alacak olan kişilerin en az 6 aylık sigortası olması ve toplamda da 12 aylık bir sigortalarının olması gerekmektedir. Vakıfbank, bu şartlara uygun olan kişilerin daha sonra kredi notuna ve kredi siciline bakacaktır. Kredi notu düşük olan veya bankalarda icralık olan kişilerin, bankalardan onay alamayacaklarını söylemek istiyoruz. Emekli olan kişilerde emekli maaşlarını Vakıfbank üzerinden alırsa, kredi alabileceklerdir. Bu şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, bankadan kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Vakıfbank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Öncelikle maaş müşterileri hakkında bilgiler vermek istiyoruz. Eğer bu bankadan emekli maaşı alıyor veya çalışma maaşı alıyorsanız, banka şubelerinden sadece kimliğinizi vererek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Vakıfbank ihtiyaç kredilerinde 60 ay vadeye kadar sizin aldığınız maaşın 22 katına kredi imkanı sunacaktır. Maaşınızın 22 katına kadar krediniz her zaman Vakıfbank’ta hazır olarak duracaktır. İhtiyacınız ne zaman ise bu krediyi o zaman kullanabilirsiniz.

Bankadan maaş almıyorsanız da en yakın banka şubesine kimlik ve gelir belgeniz ile gitmeniz gerekiyor. Kredi başvurusu yaptığınızda, bu şekilde maaşınızın 22 katına kadar değil 15 katına kadar kredi alabilirsiniz. Üstelik, Vakıfbank kredi başvurusu yapacak olan kişiler, emekli olması durumunda maaşlarını bu bankaya taşımaları şart olarak bilinmektedir.

Vakıfbank’tan ihtiyaç kredisi haricinde ayrıca borç transfer kredisi de alabiliyorsunuz. Bankanın uyguladığı faizlerle ile birlikte, tüm banka borçlarınızı tek bir çatı altına toplamak istiyorsanız, Vakıfbank kredi başvurusu yapabilir ve bu kredilerinizi anında kullanabilirsiniz. Borç kapatma kredilerinde kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarınız kapanacaktır. Banka bu kredileri verirken, güncel borç kapatma miktarını hesaplayarak kredi kullandıracaktır.