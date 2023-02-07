Vakıfbank’ta İhtiyaç Kredisi Faizleri Dibe Vurdu! 3 Ay Ödeme Erteleme Fırsatı

İhtiyaç kredisi, insanların kısa vadeli ihtiyaçlarını karşılaması için bankalardan veya finans kuruluşlarından alınabilecek bir kredi türüdür. Bu kredi türü, maddi sıkıntı yaşayan veya beklenmedik bir harcamayla karşılaşan insanlar için kolay ve hızlı bir çözüm yoludur. İhtiyaç kredileri, genellikle ev eşyaları, ulaşım araçları, tatil yada sağlık gibi kısa vadeli ihtiyaçların finansmanı amacıyla kullanılır.

Kredi miktarı ve vade süresi müşterinin ihtiyacına göre belirlenir ve taksitli olarak ödenir. İhtiyaç kredisi, diğer kredi türlerine göre daha kısa vadeli ve daha az miktarda verilir. Maksimum 36 ay taksitli olarak verilebilen bu kredinin limiti ise bankadan bankaya değişiklik göstermektedir. Kamu bankaları vatandaşlara genellikle daha düşük faizli ve daha yüksek limitli kredi fırsatı sunmaktadır.

En düşük faizle ihtiyaç kredisi veren bankalardan birisi de Vakıfbank’tır. Üstelik bu banka yeni yılda vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılayabilsin diye ihtiyaç kredisi faiz oranlarında indirim yapmıştır. 36 aya varan vade seçenekleri sunulan bu kampanyada vatandaşlara verilecek kredinin miktarı talebe göre değişiklik göstermektedir.

VAKIFBANK İHTİYAÇ KREDİSİ ÖZELLİKLERİ

Müşterinin ihtiyacına göre ve maddi yeterliliklerine göre belirlenen kredi limiti vatandaşların ödemekte zorlanmayacağı şekilde taksitlendirilmektedir. 36 aya varan vade seçenekleri banka tarafından sunulur ve vatandaş kaç taksitle ödemek istediğine kendisi karar verir. Bunun yanı sıra vatandaşlara çeşitli ödeme yöntemlerini tercih etme hakkı da verilir. Bu yöntemler; aylık eşit taksitli, artan taksitli, azalan taksitli, 3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli, 3 ayda bir eşit taksitli, son taksit balon ödemeli ve değişken taksitlidir.

İhtiyaç kredisi kampanyasında özellikle özel bankalara göre daha uygun faiz oranları olan Vakıfbank, kısıtlı bir süreliğine ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlara yüzde 1,55’ten başlayan faiz oranları uygulayacak. Müşteriye uygulanacak faiz oranı kredinin tutarına ve vadesine göre değişiklik gösterecek.

Vakıfbank’ın internet sitesinde paylaşılan örnek ödeme tablosuna göre; 10 bin liralık krediyi 36 ay vade ile ödemek isteyen bir müşteriye uygulanacak faiz oranı yüzde 1,91’dir. Bu vatandaşın aylık olarak ödemesi gereken taksit tutarı ise 417 lira olarak hesaplanmıştır.

VAKIFBANK İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU

Vakıfbank’ın düşük faizli ihtiyaç kredisinden yararlanmak isteyen vatandaşların Vakıfbank’a bizzat giderek veya internet kanalları aracılığı ile başvuru yapması gerekmektedir. Başvuru için kredi başvurusu formunu doldurmalı veya şubede bir müşteri temsilcisiyle görüşmelisiniz. Gerekli belgeleri (müşterinin nüfus cüzdanı, vergi levhası, işletme belgesi varsa) sunduktan sonra başvurunuz tamamlanacaktır.

Kredi başvurunuz incelendikten sonra, VakıfBank kredi başvurunuzun durumunu ve kredi limitinizi tarafınıza bildirecektir. Onay almanız durumunda kredi anlaşmasını imzaladıktan sonra, kredi tutarını kullanmaya başlayabilirsiniz. Bankaya kredi için başvuru yapacak kişilerin 18 yaşından büyük Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerektiği ve düzenli olarak bir gelir sahibi olması gerektiğini unutmayın. Bunun yanı sıra banka başvuran kişinin kredi notuna da bakmaktadır. Riskli durumda olan kişiler ne yazık ki kredi kullanmaya elverişli olmamaktadır.

VAKIFBANK İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Vakıfbank’tan ihtiyaç kredisi alacak kişinin, nüfus cüzdanı veya pasaport fotokopisi, vergi levhası ve vergi levhası fotokopisi, son 3 aylık maaş bordrosu veya SGK sorgulama ekranı, geçerli bir ikametgah belgesi, işyeri ve çalışma durumu ile ilgili belgeler, ekonomik durumu ile ilgili belgeleri (öğrenim durumu, sigortalı çalışma durumu, aylık gelir gibi) bankaya teslim etmesi gerekmektedir.

