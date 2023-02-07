Günde 54 Liraya Araç Sahibi Olabilirsiniz! Son Kez İndirim Yapıldı

Türkiye’nin en köklü ve en çok tercih edilen bankalarından olan Ziraat Bankası, araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar zamlar gelmeden önce yararlanabilsin diye faizlerde indirim yaptı. Söz konusu kampanyadan hem sıfır hem de ikinci el araç almak isteyen vatandaşların yararlanabileceğini müjdeledi. Hem online olarak hem de yüz yüze kolay bir şekilde başvurulabilen bu kampanyaya rekor başvuru yağdı.

Kamu bankalarından biri olduğu için ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi gibi kredileri diğer bankalara kıyasla daha uygun faizlerle vatandaşlara sunan Ziraat Bankası, yeni zamlar gelmeden önce bir güzellik daha yaptı. Araç sahibi olmak isteyen ancak maddi desteğe ihtiyacı olan kişiler için faizlerini son kez indirdi. Üstelik kampanya kapsamında 48 aya varan vade seçenekleri de sundu.

Ziraat Bankası’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, faiz indirimi yalnızca 0 km ve en fazla 5 yaşındaki taşıtlar için geçerli olacak. Ruhsatında hususi olarak kaydedilmesi şartıyla hafif ticari araçların (minibüs, kamyonet, pick-up) alımında da kullanılabileceği belirtildi. Alım şartlarından birinin de araç rehininin teminat olarak verilmesi olduğu açıklandı. Gerekli görülürse kişilerden ek teminat istenebileceği de söylendi.

EN DÜŞÜK FAİZLİ TAŞIT KREDİSİ VEREN BANKA

Hayallerinizdeki araca kavuşmanız için destek olacak Ziraat Bankası, taşıt kredisi faiz oranlarını son olarak yüzde 1,59’a düşürdü. Bu fırsattan yararlanmak isteyen vatandaşların kendilerine en yakın Ziraat Bankası şubelerinden veya Ziraat Bankası internet sitesi, mobil uygulaması, internet şubesi, ATM’ler veya çağrı merkezi üzerinden başvuru yapması gerektiği hatırlatıldı.

Banka tarafından paylaşılan örnek ödeme planında 50 bin liralık bir taşıt kredisini 48 aya bölerek kullanmak isteyen bir vatandaşa yüzde 1,59 faiz oranı uygulanacağı belirtildi. Bu kişinin aylık olarak ödemesi gereken taksit tutarının ise 1.625 lira olduğu açıklandı.

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KREDİSİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Ziraat Bankası’ndan taşıt kredisi almak isteyen vatandaşların bankaya teslim etmesi gereken bazı belgeler bulunmaktadır. Bunlar;

Başvuru yapan kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi

Son 3 aya ait su, elektrik, doğalgaz, ev telefonu faturalarından birisi veya ikametgah belgesi

Çalışma durumuna göre gelir belgesi;

-Ücretli çalışan kişilerden; son aya ait maaş bordrosu fotokopisi veya firmanın imza sirkülerli maaş yazısı

-Serbest Meslek sahibi olan kişilerden; son yıla ait vergi levhası fotokopisi, varsa meslek kuruluşundan alınan üyelik belgesi fotokopisi, son yıla ait vergi dairesi onaylı hesap vaziyeti ve eki işletme hesabı özeti

-Emekli kişilerden ilgili sosyal güvenlik kurumu tarafından düzenlenmiş kimlik belgesi, kişinin gelirini belgeleyen banka hesap cüzdanı fotokopisi

-Çiftçi olan kişilerden çiftçilik belgesi

-Tüzel kişilerden; Son yıla ait noter onaylı imza sirküleri, son 3 yıla ait “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik” hükümlerinde belirtilen esaslara uygun bir şekilde temin edilmiş bilanço ve gelir tabloları ve en son ay mizanı, son yıla ait vergi levhası fotokopisi ve Anonim Şirketlerde en son genel kurul toplantısına ait, varsa Hazirun Cetveli, Sermaye ortaklık yapısını ve Şirket Ana Sözleşmesini gösteren Türk Ticaret Sicil Gazeteleri banka tarafından talep edilmektedir. Başvuru sürecinde bu belgeleri bankaya teslim etmeniz gerektiğini unutmayın.