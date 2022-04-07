Vakıfbank'ta Hesabı Olanların Dikkatine! Kritik Uyarı Yapıldı

Kamu Bankası VakıfBank tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre zamanaşımına uğrayacak emanetler ile ilgili çok kritik bir uyarı yapıldı. Banka başvuru süreci ile ilgili hatırlatma gerçekleştirirken, vatandaşların nasıl sorgulama işlemlerini gerçekleştirecek düğünümüzde aktardı.

Vakıfbank'tan Zaman Aşımına Uğrayacak Emanetler İçin Çok Kritik Bir Uyarı Yapıldı

Vakıfbank tarafından yayınlanan basın duyurusunda; müşterilere ait ve 2023 yılı içerisinde zamanaşımına uğrayacak olan çeşitli yatırım hizmetleri ile faaliyetlerden kaynaklı bir şekilde bütün emanet ile alacakların bankanın web sitesi üzerinden sorgulana bileceğini dile getirdi. Vatandaşların www.vakifbank.com.tr internet adresi üzerinden zaman aşımına uğrayacak emanetler ile ilgili sorgulama işlemlerini çok kolay bir şekilde yapmaları gerekir dedi.

Vakıfbank tarafından yapılan resmi internet açıklamasında banka nezdinde 1 Ocak 2023 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında zamanaşımına uğrayacak, yatırım hizmetleri ile faaliyetlerden kaynaklı bir şekilde bütün emanet ile alacaklar internet sayfasında ilan edilmiş olup 31 Aralık 2023 tarihine kadar müşterilerin sorgulama işlemlerine açık kalacağını duyurdu.

Eğer ki bankada unutulan emanetlerin alınmaması gibi bir durum söz konusu olursa ve zamanaşımı süresi de dolacak ise ilgili kanun hükümleri kapsamında yatırımcı tazmin merkezine devir işlemlerini gerçekleştirebilecek. Detaylı bilgi ve bankanın resmi açıklamasına ise VakıfBank'ın resmi internet sayfası üzerinden ulaşım sağlayabilirsiniz.