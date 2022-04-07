Üzerine Büyük Sorumluluk Alan Ziraat Bankası'ndan Uygun Maliyetle 25000 TL İhtiyaç Kredisi Kampanyası Duyuruldu. Ziraat Bankası resmi internet sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre 25 bin TL'lik kredi sunulacak. Kredi detayları ve çok daha fazlası haberimizde...

Ramazan Bayramı öncesinde borcu bulunduğu için ya da bazı masraflar etmek zorunda kaldığı için yahut başka nedenlerden dolayı borç arayışı içinde oranlar Ziraat Bankası kredi kampanyasına başvurabilir. Ziraat bankasının ihtiyaç kredisi paketi ile müşteriler, üçlü fırsat avantajından faydalanacak ve bu fırsat paketi düşük maliyet oranlarına ek bir şekilde daha koyu ödeme avantajları sunuyor. İhtiyaç kredisi almak zorunda kalan vatandaşların yararlanabilecekleri kredi paketi açısından müracaat işlemlerini hem internet uygulamaları üzerinden hem de online bir şekilde şubelerden yapılabilir.

Ziraat Bankası 25000 TL İhtiyaç Kredisi Kampanyası Detayları Neler?

Ziraat Bankası resmi internet sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre ilan edilen 25000 TL'lik ihtiyaç kredisine baktığımızda sağladığı ilk fırsat ise düşük faiz olanağı sunmasıdır. Banka, müşterilerinin kendi isteklerini şu anda süren standart kredi paketleri arasında en düşük maliyet ile karşılıyor. Bu açıdan bakıldığında 25000 TL'lik ihtiyaç kredisinin yüzde 1.55 faizden kullandırılması durumu söz konusu olmaktadır.

İhtiyaç kredisi kullanacak vatandaşlar, elinin bu dönem içerisinde sıkışık olması halinde ise bankanın sağlamış olduğu erteleme avantajları kullanılabilir. 25000 TL ihtiyaç kredisi çekecek olan vatandaşlar, ödemelerini 3 ay sonra yapmaya başlayabilir ve böylelikle daha da rahat bir nefes alabilir.

Müşteriler, kredi geri ödemelerini gerek uzun vadeli gerekse de kendilerine göre belirleyecekleri çok kolay bir ödeme yöntemini seçebilir. Böyle bir durumda müşteriler, 25000 TL kredi için 3 sene şeklinde oluşturulmuş bir ödeme planı ile taksit ödemelerimi yapabilir. Bunun yanında aynı zamanda aylık eşit ödeme seçenekleri kendilerine uygun olmayan vatandaşlar, banka şubelerinden gerçekleştirecekleri müracaat işlemlerinde kendilerine sunulan esnek ödeme seçeneklerinden faydalanabilir.