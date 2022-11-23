Vakıfbank’ın Bankamatiğini Kullananlara 3 000 TL Ödeme Yapıyor.TC Kimlik ile ATM den Hesaba Aktarılıyor

Vakıfbank’a ait bankamatik kartı kullanan vatandaşlar, T.C. kimlik kartı ile ATM den hemen 3 bin lira ödeme alabilir. Sizlerde bu kampanyaya katılarak hemen ödeme alabilirsiniz…

Vakıfbank, kredi kampanyasını devam ettiriyor. Yapılacak olan destek ödemelerinde tutar 3 bin lira olarak belirlendi. Tutar istenildiği zaman kullanılabilecek. Vakıfbank tarafından yapılan kampanya büyük rağbet görüyor. Bu kampanya hakkında bilgisi olmayan birçok vatandaş mevcut. Sizlerde banka üzerinden verilen bu kampanyaya dahil olabilirsiniz. Banka tarafından verilecek olan 3 bin liralık ödemeyi kullanmak istiyorsanız, bankanın belirlemiş olduğu şartları sağlamanız gerekir. İhtiyaç sahibi vatandaşlar banka tarafından destek verilmeye devam ediyor. Verilecek olan destek tutarını bankamatik kartınıza yükleyerek kullanmak mümkün.

Vakıfbank Yeni Kampanyanın Şartlarını Açıkladı

3000 TL nakit almak isteyen vatandaşlar banka üzerinden belirlenen şartları sağlamaları halinde ödemeye hak kazanabilir. Bu şartlar ise bankanın resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Gerekli olan şartları sizler için derledik. İşte geçerli olan şartlar;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve 18 yaşından büyük olan vatandaşlar kampanyaya dahil olabilir.

3000 TL lik tutara sahip olabilmek için kredi notu baz alınacak. Banka kredi notu düşük olanlar kampanyadan faydalanamaz.

Kredili mevduat hesabına sadece banka müşteri olanlar başvuru yapabilecek.

Başvuru bankamatik hesabı üzerinden yapılacak.

Kredi kartı ve banka kredisi kullanan vatandaşlar, kredi ödemlerini zamanında düzenli olarak yapmış olmaları gerekir.

Kırmızı kalem ile kredisi bozuk olan vatandaşlar kredilerinin yanı sıra kredili mevduat hesabını da kullanamazlar.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Başvuruda bulunacak olan kişiler ATM üzerinden bankamatik kartını kullanarak işlem yapabilecek. ATM üzerinden başvuru yapılarak onay alabilirsiniz. Yapılacak başvuru internet üzerinden yapılabildiği gibi bankanın mobil uygulaması kullanılarak da yapılabilir. Banka üzerinden verilecek destek hesaplara yatırıldıktan sonra kullanılan miktar bir ay sonra ödenebilecek. Kullandıktan sonra yapılacak ödemede banka faiz uygulayarak borcunu geri alır. İsteyen paranın tamamını çekerek 12 ay boyunca ödeme şeklini de seçebilir.