Vakıfbank, Ziraat Bankası ve PTT’den Çalışanlara 50.000 TL'ye Kadar Nakit Ödeme Geliyor!

Vakıfbank, Ziraat Bankası ve PTT aracılığı ile yapmış olduğunuz başvurular sayesinde, sigortalı olarak bir iş yerinde çalışmanız durumunda 50.000 TL tutarında nakit ödemeyi düşük faiz oranları ile hemen kendi banka hesaplarınıza aktarabilirsiniz. Özellikle kamunun desteyi sunularak verilen bu nakit ödeme sayesinde piyasadaki en düşük faiz oranlarından faydalanırken, ödeme seçeneklerinde de en iyi ödeme planları sizlere özel olarak geliştirilerek sunulmaktadır. Bahse konu olan bu kampanyanın açıklanması sonrasında ise vatandaşlar başvuru işlemlerini nasıl yapılabileceği ve kampanya ile ilgili çeşitli detaylar konusunda bilgi almak için şubelere başvuruda rekor kırmıştır.

Kamu bankaları aracılığı ile, başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar da nakit ödeme adı altında sunulacak olan kredi paketinde, banka kredisi olarak kullanılacak olan kredi notlarınız önemlidir. Geri ödeme konusunda bir güvence sunabilmek adına ise kredi Notunuz bankalar tarafından detaylı bir şekilde incelenecektir.

Aynı zamanda ihtiyaç kredisini PTT aracılığı ile kullanacak olan vatandaşlar da kredi notu düşük olsa dahi genel olarak kredi sicili düzgün olan vatandaşlar kendilerine uygun olan limitler dahilinde bu kredileri rahatlıkla kullanabileceklerdir.

Özellikle ziraat Bankası, Vakıfbank ile beraber PTT aracılığı ile yapılan bu kampanyada 50.000 TL’ye kadar olan tutar 36 ay vade seçeneği ile beraber 3 ay ertelemeli olarak sunulmaktadır. Başvuru işlemlerini ise hem internet bankacılığı üzerinden hem de şubelere başvuru yaparak gerçekleştirmek mümkündür.